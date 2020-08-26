Хорватія з жовтня відновлює пряме авіасполучення з Україною





Про це Василь Кирилич.



За його словами, літаки авіакомпанії Windrose літатимуть за цим маршрутом двічі на тиждень.



Нині у Хорватії до 31 серпня діє заборона на в’їзд для іноземців, зокрема й українців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 4 жовтня 2020 року між Києвом і столицею Хорватії, Загребом, відновлять прямі авіарейси.Про це повідомив посол України в ХорватіїЗа його словами, літаки авіакомпанії Windrose літатимуть за цим маршрутом двічі на тиждень.Нині у Хорватії до 31 серпня діє заборона на в’їзд для іноземців, зокрема й українців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію