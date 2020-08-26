Хорватія з жовтня відновлює пряме авіасполучення з Україною
Сьогодні, 01:12
З 4 жовтня 2020 року між Києвом і столицею Хорватії, Загребом, відновлять прямі авіарейси.
Про це повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич.
За його словами, літаки авіакомпанії Windrose літатимуть за цим маршрутом двічі на тиждень.
Нині у Хорватії до 31 серпня діє заборона на в’їзд для іноземців, зокрема й українців.
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Про це повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич.
За його словами, літаки авіакомпанії Windrose літатимуть за цим маршрутом двічі на тиждень.
Нині у Хорватії до 31 серпня діє заборона на в’їзд для іноземців, зокрема й українців.
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