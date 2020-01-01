Ранок 27 серпня: в Україні – 1974 нових випадки коронавірусу, на Волині – 47

В Україні станом на 27 серпня зафіксували вже понад 112 059 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - 1 974.Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 403 людини, з них 49 - за останню добу.Протягом останньої доби від коронавірусу в Україні одужало 763 людини.На Волині загалом захворіла 5 268 люде,й з них за останню добу - 47. померло - 116 людей, у тому числі 2 - за останню добу.