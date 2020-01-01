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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 27 серпня: в Україні – 1974 нових випадки коронавірусу, на Волині – 47

Ранок 27 серпня: в Україні – 1974 нових випадки коронавірусу, на Волині – 47
В Україні станом на 27 серпня зафіксували вже понад 112 059 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - 1 974.

Про це йдеться на ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 403 людини, з них 49 - за останню добу.

Протягом останньої доби від коронавірусу в Україні одужало 763 людини.

На Волині загалом захворіла 5 268 люде,й з них за останню добу - 47. померло - 116 людей, у тому числі 2 - за останню добу.


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Теги: РНБО, коронавірус, статистика
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