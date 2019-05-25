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Волинська поліція спіймала серійного викрадача автомобільних акумуляторів

Волинська поліція спіймала серійного викрадача автомобільних акумуляторів
Волинські правоохоронці піймали серійного викрадача акамуляторів для автомобілів, їх вилучили та повернуть власникам. Крадію загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

23-річний мешканець Рівненської області вирішив зайнятися незаконним промислом на території сусідніх областей. У Луцькому та Ківерцівському районах зловмисник вчиняв крадіжки ще з червня цього року. Він викрадав акумуляторні батареї, здебільшого, з вантажних авто, які були припарковані на узбіччі біля будинків потерпілих. Правоохоронці вияснили, що чоловік причетний до щонайменше 11 крадіжок на теренах Волинської області. Сам крадій також зізнався, що вчиняв крадіжки ще й у сусідній Львівській області. Викрадене він збував на спеціалізованих майданчиках.

Волинська поліція спіймала серійного викрадача автомобільних акумуляторів


За фактами злодіянь правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Такі дії караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк. Триває слідство.

Волинська поліція спіймала серійного викрадача автомобільних акумуляторів


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Теги: авто, акамулятори, поліція, викрадення
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