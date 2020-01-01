Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 27 серпня
Сьогодні, 10:16
Станом на 27 серпня в області зареєстрували 5 268 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 353 у дітей та 633 у медичних працівників. Одужало 3 766 осіб, з них 259 дітей та 507 медичних працівників. 116 випадків хвороби завершилось летально (в тому числі померло 4 медичних працівники).
Про це повідомляє Волинський обласний лаболаторний центр.
Інформують також, що за останню добу на Волині зареєстрували 47 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 5 у дітей та 4 у медичних працівників. Одужало за добу 53 особи, в тому числі 1 дитина та 2 медичних працівники. Два випадки хвороби завершилися летально (Маневицький та Луцький райони).
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 19, Луцький район – 6, , Маневицький район – 7, Володимир – Волинський район – 3, Ковельський район – 3, Ківерцівський район – 3, Горохівський район – 2, Любомльський район – 2, Любешівський район – 1, Шацький район — 1.
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 1396 (в т.ч. 28 летальних)
Луцький район – 576 (в т.ч. 8 летальних)
м. Нововолинськ – 289 (т.ч. 10 летальних)
Іваничівський район – 94
Володимир-Волинський район – 360 (в т.ч. 6 летальних)
Горохівський район – 247 (в тому числі 3 летальних)
Камінь-Каширський район – 267 (в т.ч. 9 летальних)
Ківерцівський район – 522 ( в т.ч. 14 летальних)
Ковельський район – 450 (в тому числі 11 летальних)
Локачинський район – 53
Любомльський район – 70
Любешівський район – 182 (в тому числі 5 летальних)
Маневицький район – 277 ( в тому числі 8 летальних)
Ратнівський район – 203 (в т.ч. 8 летальних)
Рожищенський район – 69 (в тому числі 2 летальних)
Старовижівський район – 99 ( в т.ч. 2 летальних)
Турійський район – 73 ( в тому числі 1 летальний)
Шацький район – 41 (в тому числі 1 летальний).
Всього з початку року зареєстрували 6928 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 48 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 31 235 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 350 осіб.
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Про це повідомляє Волинський обласний лаболаторний центр.
Інформують також, що за останню добу на Волині зареєстрували 47 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 5 у дітей та 4 у медичних працівників. Одужало за добу 53 особи, в тому числі 1 дитина та 2 медичних працівники. Два випадки хвороби завершилися летально (Маневицький та Луцький райони).
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 19, Луцький район – 6, , Маневицький район – 7, Володимир – Волинський район – 3, Ковельський район – 3, Ківерцівський район – 3, Горохівський район – 2, Любомльський район – 2, Любешівський район – 1, Шацький район — 1.
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 1396 (в т.ч. 28 летальних)
Луцький район – 576 (в т.ч. 8 летальних)
м. Нововолинськ – 289 (т.ч. 10 летальних)
Іваничівський район – 94
Володимир-Волинський район – 360 (в т.ч. 6 летальних)
Горохівський район – 247 (в тому числі 3 летальних)
Камінь-Каширський район – 267 (в т.ч. 9 летальних)
Ківерцівський район – 522 ( в т.ч. 14 летальних)
Ковельський район – 450 (в тому числі 11 летальних)
Локачинський район – 53
Любомльський район – 70
Любешівський район – 182 (в тому числі 5 летальних)
Маневицький район – 277 ( в тому числі 8 летальних)
Ратнівський район – 203 (в т.ч. 8 летальних)
Рожищенський район – 69 (в тому числі 2 летальних)
Старовижівський район – 99 ( в т.ч. 2 летальних)
Турійський район – 73 ( в тому числі 1 летальний)
Шацький район – 41 (в тому числі 1 летальний).
Всього з початку року зареєстрували 6928 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 48 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 31 235 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 350 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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