Волинь – серед регіонів з найбільшою кількістю аварійно-небезпечних ділянок доріг





Про це повідомила пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України у відповідь на інформаційний запит кореспондента видання



Так, у Вінницькій області налічується 20 аварійно-небезпечних ділянок, 15 із них на дорозі М-12 (Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка).



У Волинській області – 13, більшість із них на автодорозі Н-22 (Устилуг-Луцьк-Рівне).



На Закарпатті – 22 аварійно-небезпечних ділянок, 18 із яких на автодорозі М-06 (Київ-Чоп).



У Київській області таких ділянок налічується 11. Так, 3 із них розташовані на трасі М-01 (Київ-Чернігів-Нові Яриловичі) та 2 на трасі М-05 (Київ-Одеса).



На Миколаївщині кількість аварійно-небезпечних ділянок сягає 22, більшість із них на автодорозі М-14 (Одеса-Мелітопіль-Новоазовськ).



В Укравтодорі також назвали регіони із найменшою кількістю аварійно-небезпечних ділянок на дорогах державного значення. Серед них: Житомирська область – 1 аварійно-небезпечна ділянка, Запорізька область – 3, у Кіровоградській та Львівській областях - по 2, у Чернігівській – 5.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні на дорогах державного значення налічується 154 ділянки з підвищеною аварійністю. Найбільша кількість таких ділянок - у Вінницькій, Закарпатській, Київській, Миколаївській та Волинській областях.Про це повідомила пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України у відповідь на інформаційний запит кореспондента видання УНН Так, у Вінницькій області налічується 20 аварійно-небезпечних ділянок, 15 із них на дорозі М-12 (Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка).У Волинській області – 13, більшість із них на автодорозі Н-22 (Устилуг-Луцьк-Рівне).На Закарпатті – 22 аварійно-небезпечних ділянок, 18 із яких на автодорозі М-06 (Київ-Чоп).У Київській області таких ділянок налічується 11. Так, 3 із них розташовані на трасі М-01 (Київ-Чернігів-Нові Яриловичі) та 2 на трасі М-05 (Київ-Одеса).На Миколаївщині кількість аварійно-небезпечних ділянок сягає 22, більшість із них на автодорозі М-14 (Одеса-Мелітопіль-Новоазовськ).В Укравтодорі також назвали регіони із найменшою кількістю аварійно-небезпечних ділянок на дорогах державного значення. Серед них: Житомирська область – 1 аварійно-небезпечна ділянка, Запорізька область – 3, у Кіровоградській та Львівській областях - по 2, у Чернігівській – 5.

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