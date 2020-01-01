вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинь – серед регіонів з найбільшою кількістю аварійно-небезпечних ділянок доріг

Волинь – серед регіонів з найбільшою кількістю аварійно-небезпечних ділянок доріг
В Україні на дорогах державного значення налічується 154 ділянки з підвищеною аварійністю. Найбільша кількість таких ділянок - у Вінницькій, Закарпатській, Київській, Миколаївській та Волинській областях.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України у відповідь на інформаційний запит кореспондента видання УНН.

Так, у Вінницькій області налічується 20 аварійно-небезпечних ділянок, 15 із них на дорозі М-12 (Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка).

У Волинській області – 13, більшість із них на автодорозі Н-22 (Устилуг-Луцьк-Рівне).

На Закарпатті – 22 аварійно-небезпечних ділянок, 18 із яких на автодорозі М-06 (Київ-Чоп).

У Київській області таких ділянок налічується 11. Так, 3 із них розташовані на трасі М-01 (Київ-Чернігів-Нові Яриловичі) та 2 на трасі М-05 (Київ-Одеса).

На Миколаївщині кількість аварійно-небезпечних ділянок сягає 22, більшість із них на автодорозі М-14 (Одеса-Мелітопіль-Новоазовськ).

В Укравтодорі також назвали регіони із найменшою кількістю аварійно-небезпечних ділянок на дорогах державного значення. Серед них: Житомирська область – 1 аварійно-небезпечна ділянка, Запорізька область – 3, у Кіровоградській та Львівській областях - по 2, у Чернігівській – 5.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Укравтодор, Волинь, аварійно-небезпечні ділянки, дорога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибачте але гіршої дороги як ковель-доманове М-19 немає ніде!!!!!!!!!
Відповісти
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Матері загиблого на Сході волинського бійця вручили нагороду сина
Сьогодні, 12:19
У Луцьку за ніч затримали чотирьох п'яних водіїв
Сьогодні, 11:55
Волинь – серед регіонів з найбільшою кількістю аварійно-небезпечних ділянок доріг
Сьогодні, 11:29
Луцька реміснича броварня Luchan Brothers' Brewery запрошує на відкриття*
Сьогодні, 11:22
Мешканець Луцька спричинив аварію з п'ятьма потерпілими на Львівщині
Сьогодні, 11:04
Схожі новини
На Волині на двох ділянках міжнародної траси завершили ремонт. ВІДЕО На Волині на двох ділянках міжнародної траси завершили ремонт. ВІДЕО
24 серпень, 14:35
Показали відремонтовану ділянку дороги Устилуг – Луцьк – Рівне. ФОТО Показали відремонтовану ділянку дороги Устилуг – Луцьк – Рівне. ФОТО
17 серпень, 22:34
Розпочали ремонт ділянки дороги на під'їзді до волинського міста Розпочали ремонт ділянки дороги на під'їзді до волинського міста
12 серпень, 06:28
Волинські лісівники погрейдерували більше 200 кілометрів лісових доріг. ФОТО Волинські лісівники погрейдерували більше 200 кілометрів лісових доріг. ФОТО
15 червень, 23:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Не знали, куди дівати»: волиняни викинули сміття у лісосмугу. ФОТО
Сьогодні, 12:45
 0
До 10 вересня можна змінити виборчу адресу: як це зробити у Луцьку
Сьогодні, 12:22
 0
Матері загиблого на Сході волинського бійця вручили нагороду сина
Сьогодні, 12:19
 0
У Луцьку за ніч затримали чотирьох п'яних водіїв
Сьогодні, 11:55
 0
Волинь – серед регіонів з найбільшою кількістю аварійно-небезпечних ділянок доріг
Сьогодні, 11:29
 0
Медіа
відео
1/8