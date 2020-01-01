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У Луцьку за ніч затримали чотирьох п'яних водіїв

У Луцьку за ніч затримали чотирьох п'яних водіїв
У Луцьку за нічну зміну патрульні виявили чотирьох водіїв у стані алкогольного сп’яніння.

Вчора, 26 серпня, під час нічного патрулювання на вулиці Рівненській за порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль АЗЛК 412, яким керував 48-річний чоловік, повідомляє пресслужба патрульної поліції У Волинській області.

Під час спілкування патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій пройшов огляд на стан сп’яніння на місці зупинки. Результат – 2.00 проміле.

Цієї ж зміни на проспекті Відродження патрульні помітили автомобіль Fiat, водій якого порушив правила користування попереджувальними сигналами при зміні напрямку руху. Після зупинки транспортного засобу, інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Однак він відмовився пройти огляд на стан сп’яніння.

Ще одного водія з ознаками алкогольного сп’яніння патрульні помітили на вулиці Глушець. 29-річний керманич Renault Logan виявив бажання пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння в медичному закладі. Результат – 1.24 проміле.

Патрулюючи проспект Грушевського, за порушення ПДР патрульні зупинили 19-річного водія BMW. У нього поліцейські також виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння показав результат 0.56 проміле.

На усіх водіїв патрульні склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами в стані сп'яніння) КУпАП.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, патрульні, п'яні водії
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