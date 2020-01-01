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Матері загиблого на Сході волинського бійця вручили нагороду сина

Матері загиблого на Сході волинського бійця вручили нагороду сина
24 липня президент України підписав указ про нагородження орденом «За мужність» III ступеня (посмертно) Миколу Сорочука з Лища, який загинув в зоні ООС. Напередодні Дня пам’яті захисників України, цю нагороду вручили мамі героя - Сорочук Галині Степанівні.

Про це йдеться на сайті Підгайцівської ОТГ.

Нагадаємо, 22 січня 2020 року в зоні проведення ООС загинув Микола Сорочук.

Тимчасово виконувач обов’язків військового комісара Луцького об’єднаного міського військового комісаріату, підполковник Віктор Фальчук розповів, що Микола Сорочук двічі укладав контракт зі Збройними Силами України. Вперше підписав його в грудні 2015 році – на три роки. У грудні 2019 року вдруге пішов служити за контрактом у 8-й окремий батальйон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ. Загинув від кулі снайпера поблизу села Водяне на Донеччині.

Орден «За мужність» III ступеня, яким Миколу Сорочука було удостоєно посмертно, його матері передав заступник командира в/ч А 3029 з МПЗ, майор Карпук Михайло Олександрович. Вручаючи нагороду, він подякував Галині Степанівні за те, що виховала такого сина.

Пам'ять Миколи Сорочука вшанували працівники, депутати Підгайцівської сільської ради, луцькі волонтери, бойові побратими. «Сподіваємося, що ця втрата буде останньою для Підгайцівської громади», - не був багатослівним Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк. На жаль, не можливо знайти тих слів, які б полегшили материнський біль.

Матері загиблого на Сході волинського бійця вручили нагороду сина
Матері загиблого на Сході волинського бійця вручили нагороду сина
Матері загиблого на Сході волинського бійця вручили нагороду сина




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Теги: Микола Сорочук, ООС, орден, Підгайцівська ОТГ
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