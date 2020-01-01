«Не знали, куди дівати»: волиняни викинули сміття у лісосмугу. ФОТО





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Зокрема, старша інспекторка муніципальної поліції Рожищенської міської ради Мар'яна Демчук спіймала порушників правил благоустрою під час скидання непотребу в лісосмузі. Чоловік та жінка мотивували свої дії тим, що не знали, куди дівати це сміття.



На порушників благоустрою був складений адмінпротокол за ст. 152 та 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Окрім того, правопорушники зобов’язані прибрати територію від усього викинутого ними сміття.



Нагадують, що у разі накопичення будівельних відходів у господарстві волиняни можуть звернутися у КП «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради» та замовити послугу з його вивозу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 26 серпня, у лісосмузі поблизу вулиці Граничної у Рожищі зафіксували факт засмічення території будівельним та побутовим сміттям.Про це повідомляють на сайті Рожищенської міської ради.Зокрема, старша інспекторка муніципальної поліції Рожищенської міської радиспіймала порушників правил благоустрою під час скидання непотребу в лісосмузі. Чоловік та жінка мотивували свої дії тим, що не знали, куди дівати це сміття.На порушників благоустрою був складений адмінпротокол за ст. 152 та 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Окрім того, правопорушники зобов’язані прибрати територію від усього викинутого ними сміття.Нагадують, що у разі накопичення будівельних відходів у господарстві волиняни можуть звернутися у КП «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради» та замовити послугу з його вивозу.

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