Став відомий календар матчів «Волині» у Першій лізі
Сьогодні, 03:17
Під час жеребкування першого кола Першої ліги чемпіонату України з футболу визначили календар осінньої частини чемпіонату України в Першій лізі.
Так, у дебютному турі сезону «Волинь» зіграє домашній поєдинок проти кременчуцького «Кременя» (до слова, останні три сезони наша команда неодмінно розпочинала чемпіонат виїзними матчами), - повідомляють на сайті клубу.
Базова дата проведення матчів першого туру – 5 вересня. А вже у другому турі «Хрестоносці» на виїзді зустрінуться із дебютантами другого за значенням дивізіону українського футболу – командою «ВПК-Агро» (Магдалинівка).
Повністю календар осінньої частини чемпіонату України в Першій лізі виглядає наступним чином (звертаємо увагу на те, що в турах поки що зазначені лише базові дати їх проведення):
1 тур, 5 вересня, ВОЛИНЬ – Кремінь (Кременчук)
2 тур, 11 вересня, ВПК-Агро (Магдалинівка) – ВОЛИНЬ
3 тур, 21 вересня, ВОЛИНЬ – Нива (Тернопіль)
4 тур, 26 вересня, МФК Миколаїв – ВОЛИНЬ
5 тур, 6 жовтня, ВОЛИНЬ – Агробізнес (Волочиськ)
6 тур, 11 жовтня, Кристал (Херсон) – ВОЛИНЬ
7 тур, 16 жовтня, ВОЛИНЬ – Металіст 1925 (Харків)
8 тур, 21 жовтня, Альянс (Липова Долина) – ВОЛИНЬ
9 тур, 26 жовтня, ВОЛИНЬ – Полісся (Житомир)
10 тур, 31 жовтня, ВОЛИНЬ – Авангард (Краматорськ)
11 тур, 5 листопада, Гірник-Спорт (Горішні Плавні) – ВОЛИНЬ
12 тур, 10 листопада, ВОЛИНЬ – Оболонь (Київ)
13 тур, 15 листопада, Верес (Рівне) – ВОЛИНЬ
14 тур, 20 листопада, ВОЛИНЬ – Прикарпаття (Івано-Франківськ)
15 тур, 25 листопада, Чорноморець (Одеса) – ВОЛИНЬ
16 тур. 30 листопада, Кремінь - ВОЛИНЬ
Уже в п’ятницю, 28 серпня, у ПФЛ відбудеться жеребкування календаря Другої ліги, де гратиме луцька «Волинь-2».
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Так, у дебютному турі сезону «Волинь» зіграє домашній поєдинок проти кременчуцького «Кременя» (до слова, останні три сезони наша команда неодмінно розпочинала чемпіонат виїзними матчами), - повідомляють на сайті клубу.
Базова дата проведення матчів першого туру – 5 вересня. А вже у другому турі «Хрестоносці» на виїзді зустрінуться із дебютантами другого за значенням дивізіону українського футболу – командою «ВПК-Агро» (Магдалинівка).
Повністю календар осінньої частини чемпіонату України в Першій лізі виглядає наступним чином (звертаємо увагу на те, що в турах поки що зазначені лише базові дати їх проведення):
1 тур, 5 вересня, ВОЛИНЬ – Кремінь (Кременчук)
2 тур, 11 вересня, ВПК-Агро (Магдалинівка) – ВОЛИНЬ
3 тур, 21 вересня, ВОЛИНЬ – Нива (Тернопіль)
4 тур, 26 вересня, МФК Миколаїв – ВОЛИНЬ
5 тур, 6 жовтня, ВОЛИНЬ – Агробізнес (Волочиськ)
6 тур, 11 жовтня, Кристал (Херсон) – ВОЛИНЬ
7 тур, 16 жовтня, ВОЛИНЬ – Металіст 1925 (Харків)
8 тур, 21 жовтня, Альянс (Липова Долина) – ВОЛИНЬ
9 тур, 26 жовтня, ВОЛИНЬ – Полісся (Житомир)
10 тур, 31 жовтня, ВОЛИНЬ – Авангард (Краматорськ)
11 тур, 5 листопада, Гірник-Спорт (Горішні Плавні) – ВОЛИНЬ
12 тур, 10 листопада, ВОЛИНЬ – Оболонь (Київ)
13 тур, 15 листопада, Верес (Рівне) – ВОЛИНЬ
14 тур, 20 листопада, ВОЛИНЬ – Прикарпаття (Івано-Франківськ)
15 тур, 25 листопада, Чорноморець (Одеса) – ВОЛИНЬ
16 тур. 30 листопада, Кремінь - ВОЛИНЬ
Уже в п’ятницю, 28 серпня, у ПФЛ відбудеться жеребкування календаря Другої ліги, де гратиме луцька «Волинь-2».
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