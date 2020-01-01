Маски та температурний скринінг: як відбуватиметься навчання у ВНУ імені Лесі Українки під час пандемії





Про це Юрій Громик.



«Ми розпочинаємо навчання у звичному, аудиторному режимі. Плануємо зараз максимально організувати освітній процес таким чином, щоб на випадок погіршення епідситуації в Луцьку, ми змогли спокійно перейти на дистанційну чи змішану форму навчання. Поки ситуація відносно спокійна, то ми працюємо у звичному режимі. Далі – залежно від обставин», – розповів Юрій Громик.



Зазначає, що в університеті дотримуватимуться усіх рекомендацій МОЗ і плануватимуть навчання так, щоб студенти менше контактували один з одним та не перетинались у коридорах університету.



«Ми намагатимемося складати розклад таким чином, щоб одна група знаходилась в одній аудиторії протягом дня, аби менше було контактів в межах корпусу. При вході стоятиме антисептик, проситимемо, аби усі ним користувались. Також будемо проводити температурний скринінг обов’язково і для викладачів, і для студентів. Ну і маски на перервах використовуватимемо. Великі лекційні потоки теж будемо розводити.



Будемо починати кожні заняття з того, що опитувати стан здоров’я студентів. Якщо хтось занедужав, то на навчання, звісно, йти не потрібно. При перших підозрах – рекомендуватимемо покинути університ і звертатись до лікарів. До дистанційного навчання ми готові, адже це стосуватиметься і викладачів», – зазначив Юрій Громик.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студенти Волинського національного університету імені Лесі Українки розпочнуть навчання у звичному, аудиторному режимі. Втім, при вході щодня буде температурний скринінг студентів та викладачів, проситимуть користуватись антисептиками, а під час перерв вимагатимуть носити маски.Про це «Першому» розповів проректор з навчальної роботи та рекрутації«Ми розпочинаємо навчання у звичному, аудиторному режимі. Плануємо зараз максимально організувати освітній процес таким чином, щоб на випадок погіршення епідситуації в Луцьку, ми змогли спокійно перейти на дистанційну чи змішану форму навчання. Поки ситуація відносно спокійна, то ми працюємо у звичному режимі. Далі – залежно від обставин», – розповів Юрій Громик.Зазначає, що в університеті дотримуватимуться усіх рекомендацій МОЗ і плануватимуть навчання так, щоб студенти менше контактували один з одним та не перетинались у коридорах університету.«Ми намагатимемося складати розклад таким чином, щоб одна група знаходилась в одній аудиторії протягом дня, аби менше було контактів в межах корпусу. При вході стоятиме антисептик, проситимемо, аби усі ним користувались. Також будемо проводити температурний скринінг обов’язково і для викладачів, і для студентів. Ну і маски на перервах використовуватимемо. Великі лекційні потоки теж будемо розводити.Будемо починати кожні заняття з того, що опитувати стан здоров’я студентів. Якщо хтось занедужав, то на навчання, звісно, йти не потрібно. При перших підозрах – рекомендуватимемо покинути університ і звертатись до лікарів. До дистанційного навчання ми готові, адже це стосуватиметься і викладачів», – зазначив Юрій Громик.

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