У вересні суттєво зросте ціна за газ для населення





Про це повідомляє офіційний сайт Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», передає «



Ціна на серпень для населення складала за цим тарифом 3 гривні 24 копійки, тобто зростання сягає 45%.



«В рамках тарифу «Річний» ціна газу з 1 по 15 у вересня залишиться на рівні 4,73 грн/куб.м. з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). З 16 по 30 вересня включно ціна тарифу становитиме 5,24 грн/куб.м», – інформує «Нафтогаз».



У компанії пояснюють, що «зростання цін обумовлено підвищенням вартості газу на європейських газових хабах, яке традиційно відбувається напередодні опалювального сезону». У «Нафтогазі» вважають, що «цього року збільшення цін є відносно помірним, враховуючи великі запаси газу в українських підземних сховищах газу».



Раніше цього тижня Верховна Рада ухвалила закон №3963, який передбачає збільшення мінімальної зарплатні в Україні з 1 вересня на 277 гривень – до 5 тисяч гривень на місяць



Також у НАК «Нафтогаз України» рекомендують тариф «Річний», який «допомагає застрахуватися від зростання цін на газ в період високих цін (опалювальний сезон)». «Тож всі охочі можуть зафіксувати ціну газу на 12 місяців і платити за блакитне паливо рівними частинами впродовж року», – пропонують у компанії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вереснева ціна на природний газ для потреб населення у тарифі «Місячний» становить 4 гривні 70 копійок за кубометр з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).Про це повідомляє офіційний сайт Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», передає « Радіо Свобода ».Ціна на серпень для населення складала за цим тарифом 3 гривні 24 копійки, тобто зростання сягає 45%.«В рамках тарифу «Річний» ціна газу з 1 по 15 у вересня залишиться на рівні 4,73 грн/куб.м. з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). З 16 по 30 вересня включно ціна тарифу становитиме 5,24 грн/куб.м», – інформує «Нафтогаз».У компанії пояснюють, що «зростання цін обумовлено підвищенням вартості газу на європейських газових хабах, яке традиційно відбувається напередодні опалювального сезону». У «Нафтогазі» вважають, що «цього року збільшення цін є відносно помірним, враховуючи великі запаси газу в українських підземних сховищах газу».Раніше цього тижня Верховна Рада ухвалила закон №3963, який передбачає збільшення мінімальної зарплатні в Україні з 1 вересня на 277 гривень – до 5 тисяч гривень на місяцьТакож у НАК «Нафтогаз України» рекомендують тариф «Річний», який «допомагає застрахуватися від зростання цін на газ в період високих цін (опалювальний сезон)». «Тож всі охочі можуть зафіксувати ціну газу на 12 місяців і платити за блакитне паливо рівними частинами впродовж року», – пропонують у компанії.

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