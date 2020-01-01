вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинська скрипалька – серед переможців конкурсу поезії та пісенної лірики

Волинська скрипалька – серед переможців конкурсу поезії та пісенної лірики
Скрипалька та виконавчиця з Любешівщини Наталія Горщар отримала Диплом переможця конкурсу «Голоси Севами» міжнародного фестивалю авторської пісні та поезії Sevama fest 2020 у номінації «Пісня».

Наталія Горщар посіла друге місце за виконання пісні «Капітан», - пише любешівська районна газета Нове життя.

Слова до цієї композиції написала Оксана Яблонська, а Наталія Горщар поклала на музику. Результати конкурсу оголосили ще 25 липня, але тільки зараз Диплом вислали поштою його володарці.

Відзнаки вирішили вручати на фестивалі «Відкриті небеса» у Києві, на який наша землячка була запрошена як переможець Sevama fest, але не змогла поїхати через певні причини.

До речі, пані Наталія стала переможцем і минулорічного ювілейного фестивалю Sevama fest 2019. Але диплом поки що не доїхав до своєї володарки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Любешів, культура, музика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська скрипалька – серед переможців конкурсу поезії та пісенної лірики
Сьогодні, 06:27
Волинський судовий охоронець став переможцем стрілецького міні-матчу. ФОТО
Сьогодні, 05:26
У мережі показали iPhone 12 у робочому стані. ВІДЕО
Сьогодні, 04:16
Став відомий календар матчів «Волині» у Першій лізі
Сьогодні, 03:17
У Луцьку змагалися сеньйори та сеньйорити. ВІДЕО
Сьогодні, 02:09
Схожі новини
Сімейний рок-гурт з Волині зняв кліп на пісню. ВІДЕО Сімейний рок-гурт з Волині зняв кліп на пісню. ВІДЕО
18 серпень, 02:14
Волинянин на баяні віртуозно виконав твір Вівальді. ВІДЕО Волинянин на баяні віртуозно виконав твір Вівальді. ВІДЕО
21 травень, 05:21
У селищі на Волині продезінфікували будинки. ФОТО У селищі на Волині продезінфікували будинки. ФОТО
18 серпень, 05:26
Волинський коледж, у якому обвалилася стіна, просить у МОН грошей на ремонт Волинський коледж, у якому обвалилася стіна, просить у МОН грошей на ремонт
08 липень, 21:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська скрипалька – серед переможців конкурсу поезії та пісенної лірики
Сьогодні, 06:27
 0
Волинський судовий охоронець став переможцем стрілецького міні-матчу. ФОТО
Сьогодні, 05:26
 0
У мережі показали iPhone 12 у робочому стані. ВІДЕО
Сьогодні, 04:16
 0
Став відомий календар матчів «Волині» у Першій лізі
Сьогодні, 03:17
 0
У Луцьку змагалися сеньйори та сеньйорити. ВІДЕО
Сьогодні, 02:09
 0
Медіа
відео
1/8