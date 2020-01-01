Волинська скрипалька – серед переможців конкурсу поезії та пісенної лірики
Сьогодні, 06:27
Скрипалька та виконавчиця з Любешівщини Наталія Горщар отримала Диплом переможця конкурсу «Голоси Севами» міжнародного фестивалю авторської пісні та поезії Sevama fest 2020 у номінації «Пісня».
Наталія Горщар посіла друге місце за виконання пісні «Капітан», - пише любешівська районна газета Нове життя.
Слова до цієї композиції написала Оксана Яблонська, а Наталія Горщар поклала на музику. Результати конкурсу оголосили ще 25 липня, але тільки зараз Диплом вислали поштою його володарці.
Відзнаки вирішили вручати на фестивалі «Відкриті небеса» у Києві, на який наша землячка була запрошена як переможець Sevama fest, але не змогла поїхати через певні причини.
До речі, пані Наталія стала переможцем і минулорічного ювілейного фестивалю Sevama fest 2019. Але диплом поки що не доїхав до своєї володарки.
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Наталія Горщар посіла друге місце за виконання пісні «Капітан», - пише любешівська районна газета Нове життя.
Слова до цієї композиції написала Оксана Яблонська, а Наталія Горщар поклала на музику. Результати конкурсу оголосили ще 25 липня, але тільки зараз Диплом вислали поштою його володарці.
Відзнаки вирішили вручати на фестивалі «Відкриті небеса» у Києві, на який наша землячка була запрошена як переможець Sevama fest, але не змогла поїхати через певні причини.
До речі, пані Наталія стала переможцем і минулорічного ювілейного фестивалю Sevama fest 2019. Але диплом поки що не доїхав до своєї володарки.
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