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На Волині працівник виправної колонії за гроші доставляв ув'язненим заборонені предмети

На Волині працівник виправної колонії за гроші доставляв ув'язненим заборонені предмети
У ДУ "Маневицька виправна колонія" викрили злочинну діяльність начальника одного з відділень установи покарань, який за грошову винагороду доставляв ув’язненим заборонені предмети.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Так, увечері 26 серпня 2020 року лейтенанта внутрішньої служби затримали під час спроби пронести на територію установи телефон для передачі його засудженому.

Вирішують питання щодо визначення підслідності у кримінальному провадженні за Територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Львові, а у подальшому – і щодо повідомлення правоохоронцю про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

Триває досудове розслідування.

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Теги: виправна колонія, Маневичі, заборонені речовини
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