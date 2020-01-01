На Волині працівник виправної колонії за гроші доставляв ув'язненим заборонені предмети

У ДУ "Маневицька виправна колонія" викрили злочинну діяльність начальника одного з відділень установи покарань, який за грошову винагороду доставляв ув’язненим заборонені предмети.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Так, увечері 26 серпня 2020 року лейтенанта внутрішньої служби затримали під час спроби пронести на територію установи телефон для передачі його засудженому.Вирішують питання щодо визначення підслідності у кримінальному провадженні за Територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Львові, а у подальшому – і щодо повідомлення правоохоронцю про підозру в одержанні неправомірної вигоди.Триває досудове розслідування.