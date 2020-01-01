У місті на Волині бус збив дівчину





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Розповіли, дорожньо-транспортна пригода сталася увечері 26 серпня. Бус на світлофорі збив дівчину, 1998 року, мешканку Володимира-Волинського. Медики оглянули постраждалу, однак дівчину не госпіталізовували.



Головне фото - інтернет-видання "Буг".



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