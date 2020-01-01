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У місті на Волині бус збив дівчину

У місті на Волині бус збив дівчину
У Володимирі-Волинському бус здійсний наїзд на пішохода на вулиці Луцькій.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Розповіли, дорожньо-транспортна пригода сталася увечері 26 серпня. Бус на світлофорі збив дівчину, 1998 року, мешканку Володимира-Волинського. Медики оглянули постраждалу, однак дівчину не госпіталізовували.

Головне фото - інтернет-видання "Буг".

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Теги: Володимир, аварія, бус
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