Як на ЖК «Супернова» вкладають бруківкою велику парковку*





Попереду ще багато роботи, але сотні щасливих власників вже насолоджуються новими домівками, поряд з якими вже посаджені газони та дерева, а доріжки та парковки укладено



«Дуо» ідеально вписується у загальний дизайн ЖК



Яку саме бруківку обрали для облаштування пішоходних доріг та парковки біля ЖК «Супернова», розповів начальник виробництва LeBruk Ігор Констанкевич:



«Для облаштування доріг та парковки використовували бруківку «Дуо», яка ідеально вписується у загальний дизайн усього ЖК. «Дуо» укладали на пішохідні зони, доріжки, стоянку для авто. До слова, на прибудинкових теріторіях ми використовували бруківку «Носталіт» та «Піксель».







Майстри розповідають, що процес укладання бруківки — кропіткий та складається з таких основних етапів:



– Підготовка основи з щебеню. Зрізають шар ґрунту товщиною до 25 сантиметрів і утрамбовують нішу для основи.



– Розмічають контури площі та малюнок укладки, а також варто визначити, куди стікатиме вода – вона повинна стікати у напрямку від будівлі або від доріжки у спеціально встановлені водостоки.



– Встановлюють бордюри. Саму ж бруківку укладають вручну. Між окремими каменями залишають проміжки шириною у 2 міліметри.



– Трамбують бруківку та заповнюють шви дрібним просіяним піском. Залишки піску та сміття змивають водою зі шланга, однак так, щоб не вимити пісок зі швів повністю. Залишають бруківку на кілька днів, для того, аби вона «встоялась».



Площа території, яку зараз облаштовують майстри, – більше 3 тисяч квадратних метрів. А загальна територія, яка буде вкрита бруківкою на ЖК «Супернова», – приблизно 16 тисяч квадратних метрів.







Що таке бруківка «Дуо»



Оригінальна бруківка «Дуо» від LeBruk підходить і для пішохідних зон, і для транспортних. «Дуо» складається із двох прямокутників різних розмірів: 16х16 і 16х24 сантиметри. Її товщина – 6 сантиметрів.



Кольорова палітра: чорний, білий, зелений, червоний, жовтий, оливковий, сірий.







Отож, бруківка LeBruk - це бруківка для кожного!



Детальніше про усі види бруківки читайте на сайті компанії — www.lebruk.com.



Телефонуйте — +38(067)-334-11-22; +38(050)-520-95-80



Приїжджайте в гості — вул. Вахтангова, 12, Луцьк, 43000, Україна



Ціна: сіра – 225 грн/м2, кольорова – 248 грн/м2.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чотири роки тому в Луцьку почали будувати житловий комплекс «Супернова» – найамбітніший проєкт будівельної компанії «Інвестор». Відтоді у новому мікрорайоні Луцька – між вулицями Львівською та Потебні, виросло п’ять десятиповерхівок, в процесі будівництва – найбільший будинок на шість під’їздів.Попереду ще багато роботи, але сотні щасливих власників вже насолоджуються новими домівками, поряд з якими вже посаджені газони та дерева, а доріжки та парковки укладено бруківку LeBruk , пише сайт " T1.ua ".Яку саме бруківку обрали для облаштування пішоходних доріг та парковки біля ЖК «Супернова», розповів начальник виробництва LeBruk«Для облаштування доріг та парковки використовували бруківку «Дуо», яка ідеально вписується у загальний дизайн усього ЖК. «Дуо» укладали на пішохідні зони, доріжки, стоянку для авто. До слова, на прибудинкових теріторіях ми використовували бруківку «Носталіт» та «Піксель».Майстри розповідають, що процес укладання бруківки — кропіткий та складається з таких основних етапів:– Підготовка основи з щебеню. Зрізають шар ґрунту товщиною до 25 сантиметрів і утрамбовують нішу для основи.– Розмічають контури площі та малюнок укладки, а також варто визначити, куди стікатиме вода – вона повинна стікати у напрямку від будівлі або від доріжки у спеціально встановлені водостоки.– Встановлюють бордюри. Саму ж бруківку укладають вручну. Між окремими каменями залишають проміжки шириною у 2 міліметри.– Трамбують бруківку та заповнюють шви дрібним просіяним піском. Залишки піску та сміття змивають водою зі шланга, однак так, щоб не вимити пісок зі швів повністю. Залишають бруківку на кілька днів, для того, аби вона «встоялась».Площа території, яку зараз облаштовують майстри, – більше 3 тисяч квадратних метрів. А загальна територія, яка буде вкрита бруківкою на ЖК «Супернова», – приблизно 16 тисяч квадратних метрів.Оригінальна бруківка «Дуо» від LeBruk підходить і для пішохідних зон, і для транспортних. «Дуо» складається із двох прямокутників різних розмірів: 16х16 і 16х24 сантиметри. Її товщина – 6 сантиметрів.Кольорова палітра: чорний, білий, зелений, червоний, жовтий, оливковий, сірий.Отож, бруківка LeBruk - це бруківка для кожного!

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