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Судитимуть поліцейського, якого затримали у Луцьку при збуті наркотиків

Судитимуть поліцейського, якого затримали у Луцьку при збуті наркотиків
Судитимуть працівника Локачинського відділення поліції, якого затримали у Луцьку при збуті наркотиків.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Нагадаємо, 7 травня 2020 року правоохоронця затримали у Луцьку під час збуту ним громадянину 100 г канабісу за ціною 17 000 гривень.
Усього зафіксували три епізоди збуту поліцейським цього наркотичного засобу.

Його обвинувачують у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту й збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч.2 ст. 307 КК України).

Невдовзі правоохоронець постане перед судом, який обере йому міру покарання.

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Теги: Луцьк, наркотики, суд
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