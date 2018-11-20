Судитимуть поліцейського, якого затримали у Луцьку при збуті наркотиків





Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.



Нагадаємо, 7 травня 2020 року правоохоронця затримали у Луцьку під час збуту ним громадянину 100 г канабісу за ціною 17 000 гривень.

Усього зафіксували три епізоди збуту поліцейським цього наркотичного засобу.



Його обвинувачують у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту й збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч.2 ст. 307 КК України).



Невдовзі правоохоронець постане перед судом, який обере йому міру покарання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судитимуть працівника Локачинського відділення поліції, якого затримали у Луцьку при збуті наркотиків.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Нагадаємо, 7 травня 2020 року правоохоронця затримали100 г канабісу за ціною 17 000 гривень.Усього зафіксували три епізоди збуту поліцейським цього наркотичного засобу.Його обвинувачують у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту й збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч.2 ст. 307 КК України).Невдовзі правоохоронець постане перед судом, який обере йому міру покарання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію