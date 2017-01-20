У мережі показали iPhone 12 у робочому стані. ВІДЕО





Як передає Slashleaks, шматок відео можна побачити на каналі FRONT PAGE TECH, - пише



У ролику можна побачити меню налаштувань пристрою. Так, користувачі зможуть ретельніше налаштовувати різні режими камери, наприклад покращений нічний режим, запис відео у режимі 4K при 120 і 240 к/с, активне шумозаглушення та зум.



Деталі про iPhone 12 на відео.







Також власники iPhone 12 можуть вмикати або вимикати лазерний далекомір. Цікаво, що на відео можна побачити підтвердження частоти оновлення зображення 120 Гц. Таку характеристику мають отримати екрани старших Pro-версій iPhone 12.



Це доволі несподівано, адже за останньою інформацією, Apple буквально не встигає додати такі екрани до цьогорічної новинки. І 120-герцові дисплеї варто очікувати лише в лінійки у 2021 році.



Звичайно, ролик не отримав офіційного підтвердження. Викликає питання також доволі великий виріз у верхній частині екрану. Адже експерти сходяться на думці, що у цьому поколінні "моноброву" мають істотно зменшити.



Але маємо додати, що сам автор відео високий рейтинг довіри на сайті Slashleaks.

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