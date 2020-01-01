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Запрацював луцький ЦНАП, працівник якого хворів на коронавірус

Запрацював луцький ЦНАП, працівник якого хворів на коронавірус
Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку відновив роботу.

Про це повідомляє пресслужба ЦНПАП.

Нагадаємо, у зв’язку із виявленням коронавірусного захворювання у працівника Центру надання адміністративних послуг у Луцьку прийом відвідувачів був припинений до 26 серпня.

"Адміністратори ЦНАП докладають усіх зусиль, аби під час карантину ви отримували адміністративні послуги швидко та якісно. Ми розуміємо, є питання, які потребують особистого звернення. Тож залишаємося на прийомі громадян, аби ви мали можливість скористатися необхідними послугами", - йдеться у повідомленні.

Працюють згідно з графіком:
Понеділок-четвер – з 8.00 до 13.00 та з 13.45 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 13.00 та з 13.45 до 15.45.
Субота та неділя встановлені вихідними днями.

Наголошують, при зверненні у ЦНАП обов’язково одягайте захисну маску, рукавички та дотримуйтеся дистанції. За можливості громадян просять взяти з собою свою ручку.

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Теги: ЦНАП, коронавірус, працівник, відновлення робота
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