Запрацював луцький ЦНАП, працівник якого хворів на коронавірус





Про це



Нагадаємо, у зв’язку із виявленням коронавірусного



"Адміністратори ЦНАП докладають усіх зусиль, аби під час карантину ви отримували адміністративні послуги швидко та якісно. Ми розуміємо, є питання, які потребують особистого звернення. Тож залишаємося на прийомі громадян, аби ви мали можливість скористатися необхідними послугами", - йдеться у повідомленні.



Працюють згідно з графіком:

Понеділок-четвер – з 8.00 до 13.00 та з 13.45 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 13.00 та з 13.45 до 15.45.

Субота та неділя встановлені вихідними днями.



Наголошують, при зверненні у ЦНАП обов’язково одягайте захисну маску, рукавички та дотримуйтеся дистанції. За можливості громадян просять взяти з собою свою ручку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку відновив роботу.Про це повідомляє пресслужба ЦНПАП.Нагадаємо, у зв’язку із виявленням коронавірусного захворювання у працівника Центру надання адміністративних послуг у Луцьку прийом відвідувачів був припинений до 26 серпня."Адміністратори ЦНАП докладають усіх зусиль, аби під час карантину ви отримували адміністративні послуги швидко та якісно. Ми розуміємо, є питання, які потребують особистого звернення. Тож залишаємося на прийомі громадян, аби ви мали можливість скористатися необхідними послугами", - йдеться у повідомленні.Працюють згідно з графіком:Понеділок-четвер – з 8.00 до 13.00 та з 13.45 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 13.00 та з 13.45 до 15.45.Субота та неділя встановлені вихідними днями.Наголошують, при зверненні у ЦНАП обов’язково одягайте захисну маску, рукавички та дотримуйтеся дистанції. За можливості громадян просять взяти з собою свою ручку.

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