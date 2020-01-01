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Народний синоптик розповів, якою буде погода у вересні

Народний синоптик розповів, якою буде погода у вересні
В Україні перший місяць осені буде теплим та сухим, лише під кінець вересня - можливі дощі.

Такий прогноз озвучив народний синоптик Володимир Деркач «ФАКТАМ».

"Правда, в останні дні літа будуть холодні ночі , - каже народний синоптик. - Осінь же трохи помиє дощами і двічі зігріє бабиним літом. Перший місяць осені захопить з кінця серпня помірне тепло вдень і холодні ночі", - розповів синоптик.

За його словами, уже в середині першої декади потеплішає. Тепло буде і практично всю другою декаду вересня і тільки під кінець температура знизиться. Також можливі короткочасні дощі. Остання десятиденка вересня теж порадує гарною погодою, її можна буде вважати бабиним літом.

"Помірне тепло вдень, прохолодні ночі, але без заморозків, і відсутність дощу - ось таким буде кінець вересня", - підсумував синоптик Володимир Деркач.

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Теги: погода, народний синоптик, Україна
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