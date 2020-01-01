Народний синоптик розповів, якою буде погода у вересні

В Україні перший місяць осені буде теплим та сухим, лише під кінець вересня - можливі дощі.Такий прогноз озвучив народний синоптик"Правда, в останні дні літа будуть холодні ночі , - каже народний синоптик. - Осінь же трохи помиє дощами і двічі зігріє бабиним літом. Перший місяць осені захопить з кінця серпня помірне тепло вдень і холодні ночі", - розповів синоптик.За його словами, уже в середині першої декади потеплішає. Тепло буде і практично всю другою декаду вересня і тільки під кінець температура знизиться. Також можливі короткочасні дощі. Остання десятиденка вересня теж порадує гарною погодою, її можна буде вважати бабиним літом."Помірне тепло вдень, прохолодні ночі, але без заморозків, і відсутність дощу - ось таким буде кінець вересня", - підсумував синоптик Володимир Деркач.