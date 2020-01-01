У Луцьку на водія авто склали постанову за ЗD-номери





Про це



На водія винесли постанову за ч. 6 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом з номерним знаком, що не відповідає вимогам стандартів) КУпАП.



Нагадуюють водіям, що відповідно до пункту 2.9 "в" ПДР, водієві забороняється керувати транспортним засобом з номерним знаком, що не відповідає вимогам стандартів.



Таку ж норму містить і КУпАП, де передбачено і відповідальність (ч.6 ст. 121 КУпАП) – штраф 170 грн. За вчинення ж такого правопорушення вдруге протягом року – штраф 255 грн. або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Патрульні виявили у Луцьку транспортний засіб із номерними знаками ЗD-формату.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.На водія винесли постанову за ч. 6 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом з номерним знаком, що не відповідає вимогам стандартів) КУпАП.Нагадуюють водіям, що відповідно до пункту 2.9 "в" ПДР, водієві забороняється керувати транспортним засобом з номерним знаком, що не відповідає вимогам стандартів.Таку ж норму містить і КУпАП, де передбачено і відповідальність (ч.6 ст. 121 КУпАП) – штраф 170 грн. За вчинення ж такого правопорушення вдруге протягом року – штраф 255 грн. або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

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