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У Луцьку на водія авто склали постанову за ЗD-номери

У Луцьку на водія авто склали постанову за ЗD-номери
Патрульні виявили у Луцьку транспортний засіб із номерними знаками ЗD-формату.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

На водія винесли постанову за ч. 6 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом з номерним знаком, що не відповідає вимогам стандартів) КУпАП.

Нагадуюють водіям, що відповідно до пункту 2.9 "в" ПДР, водієві забороняється керувати транспортним засобом з номерним знаком, що не відповідає вимогам стандартів.

Таку ж норму містить і КУпАП, де передбачено і відповідальність (ч.6 ст. 121 КУпАП) – штраф 170 грн. За вчинення ж такого правопорушення вдруге протягом року – штраф 255 грн. або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.


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Теги: Луцьк, ЗD-номерний знак, порушення
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