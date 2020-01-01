У Луцьку перекриють рух вулицею Ківерцівською
Сьогодні, 16:24
Через капітальний ремонт перекриють рух транспорту вулицею Ківерцівською (на ділянці від перехрестя з вулицею Карпенка-Карого до зʼїзду із шляхопроводу на вулиці Гордіюк) з 09.00 28 серпня до завершення робіт.
Відповідне розпорядження підписав виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт.
Відомо також, що частково обмежать рух транспорту (почергово по одній смузі руху) вулицею Ківерцівською (на ділянці від зʼїзду із шляхопроводу на вулиці Гордіюк до перехрестя з вулицею Сосюри) з 09.00 28 серпня до завершення робіт.
Виконавець ремонтних робіт – ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне розпорядження підписав виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт.
Відомо також, що частково обмежать рух транспорту (почергово по одній смузі руху) вулицею Ківерцівською (на ділянці від зʼїзду із шляхопроводу на вулиці Гордіюк до перехрестя з вулицею Сосюри) з 09.00 28 серпня до завершення робіт.
Виконавець ремонтних робіт – ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Масштабне відключення води у Луцьку: ремонтні роботи закінчили
Сьогодні, 17:15
Пустовіт одужав від коронавірусу
Сьогодні, 16:45
У Луцьку перекриють рух вулицею Ківерцівською
Сьогодні, 16:24
У Рожищенському районі вантажівка влетіла у легковик
Сьогодні, 16:17
У Луцьку на водія авто склали постанову за ЗD-номери
Сьогодні, 16:00