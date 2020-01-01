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У Луцьку перекриють рух вулицею Ківерцівською

У Луцьку перекриють рух вулицею Ківерцівською
Через капітальний ремонт перекриють рух транспорту вулицею Ківерцівською (на ділянці від перехрестя з вулицею Карпенка-Карого до зʼїзду із шляхопроводу на вулиці Гордіюк) з 09.00 28 серпня до завершення робіт.

Відповідне розпорядження підписав виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт.

Відомо також, що частково обмежать рух транспорту (почергово по одній смузі руху) вулицею Ківерцівською (на ділянці від зʼїзду із шляхопроводу на вулиці Гордіюк до перехрестя з вулицею Сосюри) з 09.00 28 серпня до завершення робіт.

Виконавець ремонтних робіт – ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».

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Теги: перекриття, рух, Ківерцівська, ремонт, варте уваги
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