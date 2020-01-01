У Луцьку перекриють рух вулицею Ківерцівською





Відповідне Григорій Пустовіт.



Відомо також, що частково обмежать рух транспорту (почергово по одній смузі руху) вулицею Ківерцівською (на ділянці від зʼїзду із шляхопроводу на вулиці Гордіюк до перехрестя з вулицею Сосюри) з 09.00 28 серпня до завершення робіт.



Виконавець ремонтних робіт – ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс».



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