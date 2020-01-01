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Масштабне відключення води у Луцьку: ремонтні роботи закінчили

Масштабне відключення води у Луцьку: ремонтні роботи закінчили
Водопостачання в оселях лучан відновиться до 19 години, оскільки ремонтні роботи завершили вчасно.

Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».

Інформують, що здійснили заміну запірної арматури, яка перебувала в аварійному стані, завершили ремонт на Дубнівській насосній станції. Усі роботи фахівці виконали оперативно і якісно.

Станом на 17 годину розпочався етап заповнення систем питною водою.

Нагадаємо, сьогодні, 27 серпня, у Луцьку тривають аварійно-відновлювальні роботи на водопровідних мережах. У зв’язку із цим, починаючи з 9.00 в більшій частині міста, що охоплює майже всі великі райони, відсутнє водопостачання.

Подачу води не припиняли лише в районах ЛПЗ, вулиць Володимирської, Львівської, Шевченка і Ковельської.

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Теги: вода, відключення, Луцьк
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