Масштабне відключення води у Луцьку: ремонтні роботи закінчили

Водопостачання в оселях лучан відновиться до 19 години, оскільки ремонтні роботи завершили вчасно.Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».Інформують, що здійснили заміну запірної арматури, яка перебувала в аварійному стані, завершили ремонт на Дубнівській насосній станції. Усі роботи фахівці виконали оперативно і якісно.Станом на 17 годину розпочався етап заповнення систем питною водою.Нагадаємо, сьогодні, 27 серпня, у Луцьку тривають аварійно-відновлювальні роботи на водопровідних мережах. У зв’язку із цим, починаючи з 9.00 в більшій частині міста, що охоплює майже всі великі райони, відсутнє водопостачання.Подачу води не припиняли лише в районах ЛПЗ, вулиць Володимирської, Львівської, Шевченка і Ковельської.