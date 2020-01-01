Масштабне відключення води у Луцьку: ремонтні роботи закінчили
Сьогодні, 17:15
Водопостачання в оселях лучан відновиться до 19 години, оскільки ремонтні роботи завершили вчасно.
Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».
Інформують, що здійснили заміну запірної арматури, яка перебувала в аварійному стані, завершили ремонт на Дубнівській насосній станції. Усі роботи фахівці виконали оперативно і якісно.
Станом на 17 годину розпочався етап заповнення систем питною водою.
Нагадаємо, сьогодні, 27 серпня, у Луцьку тривають аварійно-відновлювальні роботи на водопровідних мережах. У зв’язку із цим, починаючи з 9.00 в більшій частині міста, що охоплює майже всі великі райони, відсутнє водопостачання.
Подачу води не припиняли лише в районах ЛПЗ, вулиць Володимирської, Львівської, Шевченка і Ковельської.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».
Інформують, що здійснили заміну запірної арматури, яка перебувала в аварійному стані, завершили ремонт на Дубнівській насосній станції. Усі роботи фахівці виконали оперативно і якісно.
Станом на 17 годину розпочався етап заповнення систем питною водою.
Нагадаємо, сьогодні, 27 серпня, у Луцьку тривають аварійно-відновлювальні роботи на водопровідних мережах. У зв’язку із цим, починаючи з 9.00 в більшій частині міста, що охоплює майже всі великі райони, відсутнє водопостачання.
Подачу води не припиняли лише в районах ЛПЗ, вулиць Володимирської, Львівської, Шевченка і Ковельської.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Масштабне відключення води у Луцьку: ремонтні роботи закінчили
Сьогодні, 17:15
Пустовіт одужав від коронавірусу
Сьогодні, 16:45
У Луцьку перекриють рух вулицею Ківерцівською
Сьогодні, 16:24
У Рожищенському районі вантажівка влетіла у легковик
Сьогодні, 16:17