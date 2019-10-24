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Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*

Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*
У "StrikeCity", що в торгово-розважальному центрі "ПортCity", щочетверга - День боулера.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Вартість однієї години гри - 100 гривень.

"Час вибивати страйки! Чекаємо на ТЕБЕ!", - йдеться у повідомленні.

Адреса: 2-й поверх ТРЦ ПортCity, вул. Сухомлинського, 1.

Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*

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Теги: StrikeCity, День боулера, акція
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