Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*
Сьогодні, 17:30
У "StrikeCity", що в торгово-розважальному центрі "ПортCity", щочетверга - День боулера.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Вартість однієї години гри - 100 гривень.
"Час вибивати страйки! Чекаємо на ТЕБЕ!", - йдеться у повідомленні.
Адреса: 2-й поверх ТРЦ ПортCity, вул. Сухомлинського, 1.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Вартість однієї години гри - 100 гривень.
"Час вибивати страйки! Чекаємо на ТЕБЕ!", - йдеться у повідомленні.
Адреса: 2-й поверх ТРЦ ПортCity, вул. Сухомлинського, 1.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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