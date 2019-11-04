В яких районах Волині – найнижчі показники щеплення від поліомієліту та кору





Про це розповіла Людмила Рожко, головний спеціаліст із педіатрії управління охорони здоров’я облдержадміністрації, в ході онлайн-вебінару із представниками райдержадміністрацій та ОТГ, повідомляє



Участь у засіданні взяли заступник голови ОДА Анатолій Костик та т.в.о. начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Тимощук.



«Волинь має достатню кількість вакцин для проведення планових щеплень. Варто наголосити, що наразі більш дієвого методу запобігання поширенню інфекційних захворювань, ніж вакцинація, немає. Просто потрібно чітко дотримуватися календаря щеплень та виконувати усі рекомендації сімейних лікарів, – розповіла Людмила Рожко. – Варто наголосити, що діти, які не вакциновані відповідно до графіків, не допускаються до відвідування школи чи дитячого садка. Школярі без щеплень змушенні будуть навчатися на дистанційній формі. Особливо актуальною у період пандемії коронавірусу, на думку медиків, є вакцинація від сезонного грипу».



До слова, саме завдяки високому показнику охоплення щепленням КПК-1 (до 1-го року) та КПК-2 (до 6 років) за сім місяців 2020 року в області не зафіксували жодного випадку захворювання на кір, паротит чи краснуху.



Що ж до загальних показників охоплення щепленнями дітей, то ситуація бажає бути кращою.



«Загальнообласний показник охоплення вакцинацією ПОЛІО-3 (до 1-го року) становить 46,9 відсотка. Найнижчий показник у Рожищенському, Ківерцівському, Володимир-Волинському та Шацькому районах. Відсоток вакцинації АКДП-3 (до року) – 42 %, – розповідає головний спеціаліст із педіатрії. – Охоплення вакцинацією КПК-1 та КПК-2 становить 45,3 та 50,2 відсотка відповідно. В той час, як у 2019 році ці показники були на рівні 57,4 та 71,2 відсотка. Найнижчі показники у Ківерцівському та Володимир-Волинському районах».



За словами Людмили Рожко, вакцин у поліклініках достатньо. Покращити ці показники ми повинні спільними зусиллями - і органів державної влади, і медичних працівників. Однак пріоритетну роль відіграє усвідомлення батьками в необхідності проведення вакцинації дітей.



«Кожна дитина зобов’язана отримати усі вакцини, відповідно до національного календаря щеплень, навіть в умовах пандемії. То ж сподіваюся, що представники районів-аутсайдерів зроблять висновки та почнуть працювати над виправленням ситуації», – звернулася до представників районної влади Людмила Рожко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усі заклади охорони здоров’я Волині проводять щеплення у звичному режимі. Наявних у поліклініках вакцин достатньо для здійснення щеплень усім дітям дошкільного та шкільного віку.Про це розповіла, головний спеціаліст із педіатрії управління охорони здоров’я облдержадміністрації, в ході онлайн-вебінару із представниками райдержадміністрацій та ОТГ, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Участь у засіданні взяли заступник голови ОДАта т.в.о. начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Тимощук.«Волинь має достатню кількість вакцин для проведення планових щеплень. Варто наголосити, що наразі більш дієвого методу запобігання поширенню інфекційних захворювань, ніж вакцинація, немає. Просто потрібно чітко дотримуватися календаря щеплень та виконувати усі рекомендації сімейних лікарів, – розповіла Людмила Рожко. – Варто наголосити, що діти, які не вакциновані відповідно до графіків, не допускаються до відвідування школи чи дитячого садка. Школярі без щеплень змушенні будуть навчатися на дистанційній формі. Особливо актуальною у період пандемії коронавірусу, на думку медиків, є вакцинація від сезонного грипу».До слова, саме завдяки високому показнику охоплення щепленням КПК-1 (до 1-го року) та КПК-2 (до 6 років) за сім місяців 2020 року в області не зафіксували жодного випадку захворювання на кір, паротит чи краснуху.Що ж до загальних показників охоплення щепленнями дітей, то ситуація бажає бути кращою.«Загальнообласний показник охоплення вакцинацією ПОЛІО-3 (до 1-го року) становить 46,9 відсотка. Найнижчий показник у Рожищенському, Ківерцівському, Володимир-Волинському та Шацькому районах. Відсоток вакцинації АКДП-3 (до року) – 42 %, – розповідає головний спеціаліст із педіатрії. – Охоплення вакцинацією КПК-1 та КПК-2 становить 45,3 та 50,2 відсотка відповідно. В той час, як у 2019 році ці показники були на рівні 57,4 та 71,2 відсотка. Найнижчі показники у Ківерцівському та Володимир-Волинському районах».За словами Людмили Рожко, вакцин у поліклініках достатньо. Покращити ці показники ми повинні спільними зусиллями - і органів державної влади, і медичних працівників. Однак пріоритетну роль відіграє усвідомлення батьками в необхідності проведення вакцинації дітей.«Кожна дитина зобов’язана отримати усі вакцини, відповідно до національного календаря щеплень, навіть в умовах пандемії. То ж сподіваюся, що представники районів-аутсайдерів зроблять висновки та почнуть працювати над виправленням ситуації», – звернулася до представників районної влади Людмила Рожко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію