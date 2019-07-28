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У Луцьку змагалися сеньйори та сеньйорити. ВІДЕО

У Луцьку змагалися сеньйори та сеньйорити. ВІДЕО
Четверта літня Сеньйоріада стартувала в Луцьку. Цього року через пандемію коронавірусу фестиваль тривав один день, кількість учасників обмежена до ста людей.

Про це розповіла "Суспільному" співорганізаторка Катерина Мельник.

Торік на змаганнях було близько 400 учасників, 150 з них - спортсмени з інших країн. На Сеньйоріпаді 2020 - лише волиняни. Усім більш як 50 років.

Змагалися з бігу, веслування на байдарках і спортивного орієнтування у таборі "Сонячний" в селищі Гаразджа, а змагання зі штовхання ядра та шахів відбулись на стадіоні "Авангард".

Розпочали спортивні змагання із запалення олімпійського вогню. Запалив його один з ініціаторів проведення Сеньйоріади в Луцьку - Юрій Горобець, йому 84 роки. Чоловік розповів, що вперше потрапив на такі змагання 5 років тому у Польщі. Юрій Горобець чотири роки поспіль бере участь у Сеньйоріаді. Каже: "Живу за принципом: 10 тисяч кроків у день мусиш пройти та раджу це усім".

Перше місце з бігу на 60 метрів у віковій категорії 50+ здобув Ярослав Немченко. Йому 58 років. Має суперників на 8 років молодших, але в Україні у своїй віковій категорії завжди посідає перше місце, - розповідає чоловік.

Участь у спортивному фестивалі цьогоріч взяли 10 команд, а це - 100 учасників. Спортсмени кажуть: сподіваються, що наступного року Сеньйоріада знову стане міжнародним змаганням.




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Теги: Луцьк, Сеньйоріада, змагання
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