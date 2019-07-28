У Луцьку змагалися сеньйори та сеньйорити. ВІДЕО





Про це розповіла Катерина Мельник.



Торік на змаганнях було близько 400 учасників, 150 з них - спортсмени з інших країн. На Сеньйоріпаді 2020 - лише волиняни. Усім більш як 50 років.



Змагалися з бігу, веслування на байдарках і спортивного орієнтування у таборі "Сонячний" в селищі Гаразджа, а змагання зі штовхання ядра та шахів відбулись на стадіоні "Авангард".



Розпочали спортивні змагання із запалення олімпійського вогню. Запалив його один з ініціаторів проведення Сеньйоріади в Луцьку - Юрій Горобець, йому 84 роки. Чоловік розповів, що вперше потрапив на такі змагання 5 років тому у Польщі. Юрій Горобець чотири роки поспіль бере участь у Сеньйоріаді. Каже: "Живу за принципом: 10 тисяч кроків у день мусиш пройти та раджу це усім".



Перше місце з бігу на 60 метрів у віковій категорії 50+ здобув Ярослав Немченко. Йому 58 років. Має суперників на 8 років молодших, але в Україні у своїй віковій категорії завжди посідає перше місце, - розповідає чоловік.



Участь у спортивному фестивалі цьогоріч взяли 10 команд, а це - 100 учасників. Спортсмени кажуть: сподіваються, що наступного року Сеньйоріада знову стане міжнародним змаганням.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Четверта літня Сеньйоріада стартувала в Луцьку. Цього року через пандемію коронавірусу фестиваль тривав один день, кількість учасників обмежена до ста людей.Про це розповіла "Суспільному" співорганізаторкаТорік на змаганнях було близько 400 учасників, 150 з них - спортсмени з інших країн. На Сеньйоріпаді 2020 - лише волиняни. Усім більш як 50 років.Змагалися з бігу, веслування на байдарках і спортивного орієнтування у таборі "Сонячний" в селищі Гаразджа, а змагання зі штовхання ядра та шахів відбулись на стадіоні "Авангард".Розпочали спортивні змагання із запалення олімпійського вогню. Запалив його один з ініціаторів проведення Сеньйоріади в Луцьку -, йому 84 роки. Чоловік розповів, що вперше потрапив на такі змагання 5 років тому у Польщі. Юрій Горобець чотири роки поспіль бере участь у Сеньйоріаді. Каже: "Живу за принципом: 10 тисяч кроків у день мусиш пройти та раджу це усім".Перше місце з бігу на 60 метрів у віковій категорії 50+ здобувЙому 58 років. Має суперників на 8 років молодших, але в Україні у своїй віковій категорії завжди посідає перше місце, - розповідає чоловік.Участь у спортивному фестивалі цьогоріч взяли 10 команд, а це - 100 учасників. Спортсмени кажуть: сподіваються, що наступного року Сеньйоріада знову стане міжнародним змаганням.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію