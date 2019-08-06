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У селі поблизу Луцька завершили ремонт мосту. ФОТО

У селі поблизу Луцька завершили ремонт мосту. ФОТО
У рамках поточного середнього ремонту автошляху М-19 Доманово (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 140+850 – км 147+050 завершили відновлення мосту через річку Стир у селі Княгининок Луцького району, довжиною майже 90 метрів.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Цьогоріч провели ремонт деформаційних швів та тротуарних блоків цієї штучної споруди, відновили колесовідбійні бруси, пофарбували поручні.

Ремонт мосту провело підприємство ТзОВ «РБП ТрансМост». Нове дорожнє покриття на ньому влаштувало генпідрядник ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс", розмітку нанесло ТОВ «ТБД».

У селі поблизу Луцька завершили ремонт мосту. ФОТО
У селі поблизу Луцька завершили ремонт мосту. ФОТО
У селі поблизу Луцька завершили ремонт мосту. ФОТО

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Теги: Княгининок, ремонт мосту, Волинь
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