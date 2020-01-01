Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 30 жовтня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 28 серпня, прогнозують мінливу хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14º, вдень 18-23º.
У Луцьку у п'ятницю очікують такоє мінливу хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12º, вдень 20-22º.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14º, вдень 18-23º.
У Луцьку у п'ятницю очікують такоє мінливу хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12º, вдень 20-22º.
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