На Харківщині розстріляли автобус з людьми, є поранені. ВІДЕО





Про це повідомляє Олену Баранник.



Видання РБК-Україна повідомляло про двох загиблих, але речниця поліці цю інформацію спростувала. За її словами, загиблих немає, однак є поранені. Їхню кількість зараз з'ясовують.



«Поки не можу сказати, чи стріляли в автобус, чи люди вийшли й це сталося на вулиці. Місцева поліція вже на місці, з'ясовують деталі», — додала вона.



Першим про обстріл повідомив одіозний народний депутат від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Ілля Кива.



В автобусі, за його словами, були члени громадського руху «Патріоти — За Життя». До слова, Кива написав і про те, що «є загиблі, а кількох людей викрали злочинці» — у поліції це наразі не підтверджують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу міста Люботин на трасі Київ-Харків невідомі обстріляли автобус з людьми.Про це повідомляє Громадське , посилаючись на речницю поліції ХарківщиниВидання РБК-Україна повідомляло про двох загиблих, але речниця поліці цю інформацію спростувала. За її словами, загиблих немає, однак є поранені. Їхню кількість зараз з'ясовують.«Поки не можу сказати, чи стріляли в автобус, чи люди вийшли й це сталося на вулиці. Місцева поліція вже на місці, з'ясовують деталі», — додала вона.Першим про обстріл повідомив одіозний народний депутат від фракції «Опозиційна платформа — За життя»В автобусі, за його словами, були члени громадського руху «Патріоти — За Життя». До слова, Кива написав і про те, що «є загиблі, а кількох людей викрали злочинці» — у поліції це наразі не підтверджують.

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