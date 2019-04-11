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На Харківщині розстріляли автобус з людьми, є поранені. ВІДЕО

На Харківщині розстріляли автобус з людьми, є поранені. ВІДЕО
Поблизу міста Люботин на трасі Київ-Харків невідомі обстріляли автобус з людьми.

Про це повідомляє Громадське, посилаючись на речницю поліції Харківщини Олену Баранник.

Видання РБК-Україна повідомляло про двох загиблих, але речниця поліці цю інформацію спростувала. За її словами, загиблих немає, однак є поранені. Їхню кількість зараз з'ясовують.

«Поки не можу сказати, чи стріляли в автобус, чи люди вийшли й це сталося на вулиці. Місцева поліція вже на місці, з'ясовують деталі», — додала вона.

Першим про обстріл повідомив одіозний народний депутат від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Ілля Кива.

В автобусі, за його словами, були члени громадського руху «Патріоти — За Життя». До слова, Кива написав і про те, що «є загиблі, а кількох людей викрали злочинці» — у поліції це наразі не підтверджують.


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Теги: розстріл, Харківщина, поліція
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