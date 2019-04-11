На Харківщині розстріляли автобус з людьми, є поранені. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35
Поблизу міста Люботин на трасі Київ-Харків невідомі обстріляли автобус з людьми.
Про це повідомляє Громадське, посилаючись на речницю поліції Харківщини Олену Баранник.
Видання РБК-Україна повідомляло про двох загиблих, але речниця поліці цю інформацію спростувала. За її словами, загиблих немає, однак є поранені. Їхню кількість зараз з'ясовують.
«Поки не можу сказати, чи стріляли в автобус, чи люди вийшли й це сталося на вулиці. Місцева поліція вже на місці, з'ясовують деталі», — додала вона.
Першим про обстріл повідомив одіозний народний депутат від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Ілля Кива.
В автобусі, за його словами, були члени громадського руху «Патріоти — За Життя». До слова, Кива написав і про те, що «є загиблі, а кількох людей викрали злочинці» — у поліції це наразі не підтверджують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Громадське, посилаючись на речницю поліції Харківщини Олену Баранник.
Видання РБК-Україна повідомляло про двох загиблих, але речниця поліці цю інформацію спростувала. За її словами, загиблих немає, однак є поранені. Їхню кількість зараз з'ясовують.
«Поки не можу сказати, чи стріляли в автобус, чи люди вийшли й це сталося на вулиці. Місцева поліція вже на місці, з'ясовують деталі», — додала вона.
Першим про обстріл повідомив одіозний народний депутат від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Ілля Кива.
В автобусі, за його словами, були члени громадського руху «Патріоти — За Життя». До слова, Кива написав і про те, що «є загиблі, а кількох людей викрали злочинці» — у поліції це наразі не підтверджують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Затримали молодиків, які на Харківщині розстріляли автобус
Сьогодні, 21:48
На Харківщині розстріляли автобус з людьми, є поранені. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 28 серпня
Сьогодні, 20:00
У селі поблизу Луцька завершили ремонт мосту. ФОТО
Сьогодні, 19:40