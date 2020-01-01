На проблемній ділянці: у Луцьку Mazda втаранилась у BMW. ФОТО, ВіДЕО





Аварія сталася сьогодні, 28 серпня, близько 19:30 біля перехрестя вулиць Гнідавської і Потебні, - повідомляє



З їхніх слів, учасники аварії – водії автомобілів Mazda і BMW. Так, кермувальник Мazda в’їхав у BMW. Унаслідок зіткнення в "японки" розтрощена передня частина, а в авто німецького виробництва – пошкоджений бампер.



На місці автотрощі працювали патрульні, які й з’ясовували усі обставини пригоди.





Відзначимо, що цю ділянку дороги в місті можна назвати проблемною, адже ДТП, зокрема й з потерпілими, тут стаються часто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.Аварія сталася сьогодні, 28 серпня, близько 19:30 біля перехрестя вулиць Гнідавської і Потебні, - повідомляє ІА Волинські Новини , посилаючись на повідомлення очевидців.З їхніх слів, учасники аварії – водії автомобілів Mazda і BMW. Так, кермувальник Мazda в’їхав у BMW. Унаслідок зіткнення в "японки" розтрощена передня частина, а в авто німецького виробництва – пошкоджений бампер.На місці автотрощі працювали патрульні, які й з’ясовували усі обставини пригоди.Відзначимо, що цю ділянку дороги в місті можна назвати проблемною, адже ДТП, зокрема й з потерпілими, тут стаються часто.

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