США атакував потужний ураган





Швидкість вітру може сягати 240 кілометрів на годину. "Лаурі" присвоїли четверту категорію за п'ятибальною шкалою, - пише



Ураган "Лаура" у четвер, 27 серпня, накрив узбережжя американського штату Луїзіана поблизу невеличкого населеного пункту Камерон, повідомив Національний ураганний центр США (NHC). Швидкість вітру може сягати до 240 кілометрів на годину, NHC назвав "Лауру", якому присвоїв другу найвищу - четверту - категорію, "надзвичайно небезпечним ураганом", повідомляє агентство новин dpa.



У центрі прорахували маршрут урагану і визначили, що у районах, через які він проляже, проживають близько чотирьох мільйонів людей. За даними влади, після розпоряджень про евакуацію із населених пунктів, над якими нависла загроза, більшість жителів вирушила у безпечні райони.



Нагадаємо, найбільше штат Луїзіана (особливо місто Новий Орлеан) постраждав від урагану "Катріна" у 2005 році. Тоді швидкість вітру сягала 280 кілометрів на годину. Жертвами урагану п'ятої категорії стали 1836 людей, з яких 1577 - у Луїзіані. Збитки перевищили 100 мільярдів доларів США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На узбережжя американського штату Луїзіана налетів потужний ураган "Лаурі".Швидкість вітру може сягати 240 кілометрів на годину. "Лаурі" присвоїли четверту категорію за п'ятибальною шкалою, - пише DW Ураган "Лаура" у четвер, 27 серпня, накрив узбережжя американського штату Луїзіана поблизу невеличкого населеного пункту Камерон, повідомив Національний ураганний центр США (NHC). Швидкість вітру може сягати до 240 кілометрів на годину, NHC назвав "Лауру", якому присвоїв другу найвищу - четверту - категорію, "надзвичайно небезпечним ураганом", повідомляє агентство новин dpa.У центрі прорахували маршрут урагану і визначили, що у районах, через які він проляже, проживають близько чотирьох мільйонів людей. За даними влади, після розпоряджень про евакуацію із населених пунктів, над якими нависла загроза, більшість жителів вирушила у безпечні райони.Нагадаємо, найбільше штат Луїзіана (особливо місто Новий Орлеан) постраждав від урагану "Катріна" у 2005 році. Тоді швидкість вітру сягала 280 кілометрів на годину. Жертвами урагану п'ятої категорії стали 1836 людей, з яких 1577 - у Луїзіані. Збитки перевищили 100 мільярдів доларів США.

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