Затримали молодиків, які на Харківщині розстріляли автобус
Сьогодні, 21:48
Правоохоронці затримали прихильників політичної сили, які напали на своїх опонентів під Харковом.
Заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова опублікували на сторінці МВС у соцмережах.
«Національна поліція затримала всіх учасників конфлікту, які їхали з політичних гастролів та влаштували стрілянину на трасі. Ніхто не загинув, учасники сутички отримали легкі поранення. Ті, хто замовив ці розбірки, понесуть покарання від держави», - заявив Арсен Аваков.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко додав, що інформація про пораненого учасника сутички не відповідає дійсності.
Нагадаємо, 27 серпня, поблизу міста Люботин на трасі Київ-Харків невідомі обстріляли автобус з людьми. Поліція повідомляла, що внаслідок обстрілу поранення отримали двоє пасажирів автобуса.
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Заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова опублікували на сторінці МВС у соцмережах.
«Національна поліція затримала всіх учасників конфлікту, які їхали з політичних гастролів та влаштували стрілянину на трасі. Ніхто не загинув, учасники сутички отримали легкі поранення. Ті, хто замовив ці розбірки, понесуть покарання від держави», - заявив Арсен Аваков.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко додав, що інформація про пораненого учасника сутички не відповідає дійсності.
Нагадаємо, 27 серпня, поблизу міста Люботин на трасі Київ-Харків невідомі обстріляли автобус з людьми. Поліція повідомляла, що внаслідок обстрілу поранення отримали двоє пасажирів автобуса.
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