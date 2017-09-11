Затримали молодиків, які на Харківщині розстріляли автобус





Заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова опублікували на сторінці МВС у соцмережах.



«Національна поліція затримала всіх учасників конфлікту, які їхали з політичних гастролів та влаштували стрілянину на трасі. Ніхто не загинув, учасники сутички отримали легкі поранення. Ті, хто замовив ці розбірки, понесуть покарання від держави», - заявив Арсен Аваков.



Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко додав, що інформація про пораненого учасника сутички не відповідає дійсності.



Нагадаємо,



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