Від сьогодні у Луцьку перекриють одну з вулиць
Сьогодні, 07:36
З 28 серпня рух вулицею Ківерцівською перекриють у зв’язку із ремонтними роботами.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Через виконання капітального ремонту вулиці Ківерцівської, з 9:00 частково обмежать рух транспорту на ділянці від з’їзду із шляхопроводу на вулиці Гордіюк до перехрестя з вулицею Сосюри.
Обмеження триватиме до закінчення ремонтних робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Через виконання капітального ремонту вулиці Ківерцівської, з 9:00 частково обмежать рух транспорту на ділянці від з’їзду із шляхопроводу на вулиці Гордіюк до перехрестя з вулицею Сосюри.
Обмеження триватиме до закінчення ремонтних робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин підсилив «Чорноморець» і гратиме проти «Волині»
Сьогодні, 08:10
Від сьогодні у Луцьку перекриють одну з вулиць
Сьогодні, 07:36
У мережі показали iPhone 12 у робочому стані. ВІДЕО
Сьогодні, 04:16