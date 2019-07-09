Від сьогодні у Луцьку перекриють одну з вулиць





Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.



Через виконання капітального ремонту вулиці Ківерцівської, з 9:00 частково обмежать рух транспорту на ділянці від з’їзду із шляхопроводу на вулиці Гордіюк до перехрестя з вулицею Сосюри.



Обмеження триватиме до закінчення ремонтних робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 28 серпня рух вулицею Ківерцівською перекриють у зв’язку із ремонтними роботами.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.Через виконання капітального ремонту вулиці Ківерцівської, з 9:00 частково обмежать рух транспорту на ділянці від з’їзду із шляхопроводу на вулиці Гордіюк до перехрестя з вулицею Сосюри.Обмеження триватиме до закінчення ремонтних робіт.

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