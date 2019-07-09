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Від сьогодні у Луцьку перекриють одну з вулиць

Від сьогодні у Луцьку перекриють одну з вулиць
З 28 серпня рух вулицею Ківерцівською перекриють у зв’язку із ремонтними роботами.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Через виконання капітального ремонту вулиці Ківерцівської, з 9:00 частково обмежать рух транспорту на ділянці від з’їзду із шляхопроводу на вулиці Гордіюк до перехрестя з вулицею Сосюри.

Обмеження триватиме до закінчення ремонтних робіт.

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Теги: Волинь, Луцьк, ремонт
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