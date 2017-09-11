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Показали відео обстрілу та нападу на автобус під Харковом

Показали відео обстрілу та нападу на автобус під Харковом
Люди, які проїжджали мимо, зняли момент нападу на автобус поруч із Люботином під Харковом.

Відео нападу опублікували в соцмережах і в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, що нападники не просто обстріляли автобус, а й намагалися підпалити його. Двох пасажирів автобуса кілька осіб б'ють ногами і кийками, схожими на поліцейські, зокрема по голові.

Все це відбувалося прямо посеред проїжджої частини.

Також на відео видно, що нападників декілька десятків - набагато більше, ніж на фотографіях з місця затримання.

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Нагадаємо, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом група молодиків обстріляли та напали на мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.

В СБУ уточнили, що внаслідок обстрілу поранено 2, а 3 особи. За словами лікарів, пораненим зараз роблять операції.

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Теги: Харківщина, стрілянина
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Коментарі 1
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а тільки так і треба з тими слугами путіна поступати!
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