Показали відео обстрілу та нападу на автобус під Харковом
Сьогодні, 00:15
Люди, які проїжджали мимо, зняли момент нападу на автобус поруч із Люботином під Харковом.
Відео нападу опублікували в соцмережах і в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.
На кадрах видно, що нападники не просто обстріляли автобус, а й намагалися підпалити його. Двох пасажирів автобуса кілька осіб б'ють ногами і кийками, схожими на поліцейські, зокрема по голові.
Все це відбувалося прямо посеред проїжджої частини.
Також на відео видно, що нападників декілька десятків - набагато більше, ніж на фотографіях з місця затримання.
ОБЕРЕЖНО! ВІДЕО МІСТИТЬ СЦЕНИ НАСИЛЬСТВА І НЕЦЕНЗУРНУ ЛЕКСИКУ.
Нагадаємо, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом група молодиків обстріляли та напали на мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.
Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.
В СБУ уточнили, що внаслідок обстрілу поранено 2, а 3 особи. За словами лікарів, пораненим зараз роблять операції.
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Відео нападу опублікували в соцмережах і в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.
На кадрах видно, що нападники не просто обстріляли автобус, а й намагалися підпалити його. Двох пасажирів автобуса кілька осіб б'ють ногами і кийками, схожими на поліцейські, зокрема по голові.
Все це відбувалося прямо посеред проїжджої частини.
Також на відео видно, що нападників декілька десятків - набагато більше, ніж на фотографіях з місця затримання.
ОБЕРЕЖНО! ВІДЕО МІСТИТЬ СЦЕНИ НАСИЛЬСТВА І НЕЦЕНЗУРНУ ЛЕКСИКУ.
Нагадаємо, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом група молодиків обстріляли та напали на мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.
Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.
В СБУ уточнили, що внаслідок обстрілу поранено 2, а 3 особи. За словами лікарів, пораненим зараз роблять операції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
а тільки так і треба з тими слугами путіна поступати!
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