Курс валют у Луцьку на 28 серпня





Євро при купівлі становить – 32,020, продажу – 32,604.



Курс російського рубля: купівля – 0,325, продаж – 0,377.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,622, продаж – 7,490.



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