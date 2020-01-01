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Курс валют у Луцьку на 28 серпня

Курс валют у Луцьку на 28 серпня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27,291, а продаж – 27,618.

Євро при купівлі становить – 32,020, продажу – 32,604.

Курс російського рубля: купівля – 0,325, продаж – 0,377.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,622, продаж – 7,490.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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