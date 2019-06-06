Поліція відкрила «кримінал» через крадіжку крісел-мішків з «Луцької Венеції»





Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.



Нагадаємо, інцидент трапився вночі 23 серпня в проміжку між 03.45 та 04.15. Крадіжку здійснила компанія молодиків у кількості 7 хлопців та 4 дівчат.



Правопорушення зафіксували камери відеонагляду. Диспетчер повідомив суб’єкта господарювання про вказаний факт та надав відеоматеріали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрили кримінальне провадження через кражідку двох крісел-мішків з території кафе «Луцької Венеції».Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.Нагадаємо,в проміжку між 03.45 та 04.15. Крадіжку здійснила компанія молодиків у кількості 7 хлопців та 4 дівчат.Правопорушення зафіксували камери відеонагляду. Диспетчер повідомив суб’єкта господарювання про вказаний факт та надав відеоматеріали.

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