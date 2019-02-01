Як на Волині цьогоріч відзначатимуть міжнародний мистецький фестиваль «Лісова пісня»
Сьогодні, 19:30
ХІХ Міжнародний літературно-мистецький фестиваль «Лісова пісня» відбувається на Волині з 2001 року. Цього року захід триватиме з 4 по 6 вересня у Луцьку та на Ковельщині.
Про це повідомляють організатори.
Учасниками заходу в минулому, 2019 році були відомі письменники з різних куточків України, а також із Білорусі, Польщі, Болгарії, Чехії, Грузії. Цьогоріч карантин вніс корективи у реалізацію фестивалю, відтак багато охочих гостей не зможуть відвідати дійство, проте закордонним гостем фестивалю буде поет із Білорусі.
Програма ХІХ Міжнародного літературно-мистецького фестивалю
«Лісова пісня»
4 вересня
11.00 – покладання квітів до пам'ятника Лесі Українки часниками фестивалю.
11.30 – зустрічі учасників фестивалю на локаціях (локації: факультет філології та журналістики СНУ ім. Лесі Українки; Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки; бібліотека-філіал №10 для дорослих; Луцька міська бібліотека для дітей; гімназія №14 імені Василя Сухомлинського; Волинська обласна бібліотека для дітей; Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради; Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1).
15.00 – літературно-краєзнавча екскурсія Луцьком.
17.30 – перегляд документального фільму (Народна аматорська кіностудія «Волинь»).
5 вересня
8.00 – від’їзд гостей на Ковельщину.
10.00 – традиційне висаджування дерев у Нечимному, екскурсія «Стежками «Лісової пісні» та музеєм.
12.00 – екскурсія музеєм у Колодяжному.
15.30 – літературні читання в Ковелі.
6 вересня
11.00 – екскурсія музеєм Лесі Українки Університету імені Лесі Українки.
Лекція про Лесю Українку. Літературні читання.
15.00 – літературні читання в Центральному парку міста Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють організатори.
Учасниками заходу в минулому, 2019 році були відомі письменники з різних куточків України, а також із Білорусі, Польщі, Болгарії, Чехії, Грузії. Цьогоріч карантин вніс корективи у реалізацію фестивалю, відтак багато охочих гостей не зможуть відвідати дійство, проте закордонним гостем фестивалю буде поет із Білорусі.
Програма ХІХ Міжнародного літературно-мистецького фестивалю
«Лісова пісня»
4 вересня
11.00 – покладання квітів до пам'ятника Лесі Українки часниками фестивалю.
11.30 – зустрічі учасників фестивалю на локаціях (локації: факультет філології та журналістики СНУ ім. Лесі Українки; Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки; бібліотека-філіал №10 для дорослих; Луцька міська бібліотека для дітей; гімназія №14 імені Василя Сухомлинського; Волинська обласна бібліотека для дітей; Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради; Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1).
15.00 – літературно-краєзнавча екскурсія Луцьком.
17.30 – перегляд документального фільму (Народна аматорська кіностудія «Волинь»).
5 вересня
8.00 – від’їзд гостей на Ковельщину.
10.00 – традиційне висаджування дерев у Нечимному, екскурсія «Стежками «Лісової пісні» та музеєм.
12.00 – екскурсія музеєм у Колодяжному.
15.30 – літературні читання в Ковелі.
6 вересня
11.00 – екскурсія музеєм Лесі Українки Університету імені Лесі Українки.
Лекція про Лесю Українку. Літературні читання.
15.00 – літературні читання в Центральному парку міста Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 29 і 30 серпня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку та районі під час обшуків знайшли велику кількість крадених речей: шукають власників. ФОТО
Сьогодні, 19:46
Як на Волині цьогоріч відзначатимуть міжнародний мистецький фестиваль «Лісова пісня»
Сьогодні, 19:30
Іловайська трагедія: бійці роти «Світязь» пригадали страшні події шестилітньої давності
Сьогодні, 19:15
Де на Волині не буде світла 29 серпня
Сьогодні, 18:45