Як на Волині цьогоріч відзначатимуть міжнародний мистецький фестиваль «Лісова пісня»

ХІХ Міжнародний літературно-мистецький фестиваль «Лісова пісня» відбувається на Волині з 2001 року. Цього року захід триватиме з 4 по 6 вересня у Луцьку та на Ковельщині.Про це повідомляють організатори.Учасниками заходу в минулому, 2019 році були відомі письменники з різних куточків України, а також із Білорусі, Польщі, Болгарії, Чехії, Грузії. Цьогоріч карантин вніс корективи у реалізацію фестивалю, відтак багато охочих гостей не зможуть відвідати дійство, проте закордонним гостем фестивалю буде поет із Білорусі.«Лісова пісня»4 вересня11.00 – покладання квітів до пам'ятника Лесі Українки часниками фестивалю.11.30 – зустрічі учасників фестивалю на локаціях (локації: факультет філології та журналістики СНУ ім. Лесі Українки; Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки; бібліотека-філіал №10 для дорослих; Луцька міська бібліотека для дітей; гімназія №14 імені Василя Сухомлинського; Волинська обласна бібліотека для дітей; Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради; Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1).15.00 – літературно-краєзнавча екскурсія Луцьком.17.30 – перегляд документального фільму (Народна аматорська кіностудія «Волинь»).5 вересня8.00 – від’їзд гостей на Ковельщину.10.00 – традиційне висаджування дерев у Нечимному, екскурсія «Стежками «Лісової пісні» та музеєм.12.00 – екскурсія музеєм у Колодяжному.15.30 – літературні читання в Ковелі.6 вересня11.00 – екскурсія музеєм Лесі Українки Університету імені Лесі Українки.Лекція про Лесю Українку. Літературні читання.15.00 – літературні читання в Центральному парку міста Луцька.