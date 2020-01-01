Лишив у службовому авто патрульних 500 гривень: на Волині чоловік намагався відкупитися за порушення ПДР

Вчора близько 17-ї години патрулюючи, автодорогу Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, поблизу населеного пункту Усичі патрульні помітили транспортний засіб Mercedes-Benz Vito, водій якого порушив правила дорожнього руху.Інспектори зупинили автомобіль, аби перевірити документи та виявили, що у 58- річного водія відсутній поліс обов’язкового страхування, про це повідомили на сторінці патрульної поліції в Telegram.Надалі під час складання адміністративних матеріалів, чоловік почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду за непритягнення його до адміністративної відповідальності.Поліцейські неодноразово повідомляли водієві, що за це передбачена кримінальна відповідальність. Однак порушник все ж знехтував попередженнями та залишив у салоні службового автомобіля неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 500 гривень.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного відділення поліції.