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Лишив у службовому авто патрульних 500 гривень: на Волині чоловік намагався відкупитися за порушення ПДР

Лишив у службовому авто патрульних 500 гривень: на Волині чоловік намагався відкупитися за порушення ПДР
Вчора близько 17-ї години патрулюючи, автодорогу Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, поблизу населеного пункту Усичі патрульні помітили транспортний засіб Mercedes-Benz Vito, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Інспектори зупинили автомобіль, аби перевірити документи та виявили, що у 58- річного водія відсутній поліс обов’язкового страхування, про це повідомили на сторінці патрульної поліції в Telegram.

Надалі під час складання адміністративних матеріалів, чоловік почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

Поліцейські неодноразово повідомляли водієві, що за це передбачена кримінальна відповідальність. Однак порушник все ж знехтував попередженнями та залишив у салоні службового автомобіля неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 500 гривень.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного відділення поліції.

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Теги: поліція, Волинь, хабар, дорога, гроші, патрульна поліція
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