Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 28 серпня
Сьогодні, 10:20
За останню добу на Волині зареєстрували 52 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужала за добу 51 особа. Нові випадки виявили: м. Луцьк – 26, Луцький район – 10, Ковельський район – 4, Володимир – Волинський район – 2, Горохівський район – 2, Ківерцівський район – 2, Маневицький район – 2, Рожищенський район – 2, Іваничівський район – 1, Камінь – Каширський район - 1.
Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Загалом станом на 28 серпня в області зареєстрували 5320 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3817 осіб. 116 випадків хвороби завершилось летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 1422 (в т.ч. 28 летальних)
• Луцький район – 586 (в т.ч. 8 летальних)
• м. Нововолинськ – 289 (т.ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 95
• Володимир-Волинський район – 362 (т.ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 249 (в тому числі 3 летальних)
• Камінь-Каширський район – 268 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 524 ( в т.ч. 14 летальних)
• Ковельський район – 454 (в тому числі 11 летальних)
• Локачинський район – 53
• Любомльський район – 70
• Любешівський район – 182 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 279 ( в тому числі 8 летальних)
• Ратнівський район – 203 (в т.ч. 8 летальних)
• Рожищенський район – 71 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 99 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 73 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 41 (в тому числі 1 летальний)
За попередню добу надійшло 53 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 31 286 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 442 особи.
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Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Загалом станом на 28 серпня в області зареєстрували 5320 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3817 осіб. 116 випадків хвороби завершилось летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 1422 (в т.ч. 28 летальних)
• Луцький район – 586 (в т.ч. 8 летальних)
• м. Нововолинськ – 289 (т.ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 95
• Володимир-Волинський район – 362 (т.ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 249 (в тому числі 3 летальних)
• Камінь-Каширський район – 268 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 524 ( в т.ч. 14 летальних)
• Ковельський район – 454 (в тому числі 11 летальних)
• Локачинський район – 53
• Любомльський район – 70
• Любешівський район – 182 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 279 ( в тому числі 8 летальних)
• Ратнівський район – 203 (в т.ч. 8 летальних)
• Рожищенський район – 71 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 99 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 73 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 41 (в тому числі 1 летальний)
За попередню добу надійшло 53 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 31 286 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 442 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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