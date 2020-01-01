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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 28 серпня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 28 серпня
За останню добу на Волині зареєстрували 52 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужала за добу 51 особа. Нові випадки виявили: м. Луцьк – 26, Луцький район – 10, Ковельський район – 4, Володимир – Волинський район – 2, Горохівський район – 2, Ківерцівський район – 2, Маневицький район – 2, Рожищенський район – 2, Іваничівський район – 1, Камінь – Каширський район - 1.

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

Загалом станом на 28 серпня в області зареєстрували 5320 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3817 осіб. 116 випадків хвороби завершилось летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 1422 (в т.ч. 28 летальних)
• Луцький район – 586 (в т.ч. 8 летальних)
• м. Нововолинськ – 289 (т.ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 95
• Володимир-Волинський район – 362 (т.ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 249 (в тому числі 3 летальних)
• Камінь-Каширський район – 268 (в т.ч. 9 летальних)
• Ківерцівський район – 524 ( в т.ч. 14 летальних)
• Ковельський район – 454 (в тому числі 11 летальних)
• Локачинський район – 53
• Любомльський район – 70
• Любешівський район – 182 (в тому числі 5 летальних)
• Маневицький район – 279 ( в тому числі 8 летальних)
• Ратнівський район – 203 (в т.ч. 8 летальних)
• Рожищенський район – 71 (в тому числі 2 летальних)
• Старовижівський район – 99 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 73 ( в тому числі 1 летальний)
• Шацький район – 41 (в тому числі 1 летальний)

За попередню добу надійшло 53 повідомлення про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 31 286 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 442 особи.






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Теги: коронавірус, Волинь, статистика, райони, захворюваність
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