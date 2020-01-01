Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 28 серпня

За останню добу на Волині зареєстрували 52 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужала за добу 51 особа. Нові випадки виявили: м. Луцьк – 26, Луцький район – 10, Ковельський район – 4, Володимир – Волинський район – 2, Горохівський район – 2, Ківерцівський район – 2, Маневицький район – 2, Рожищенський район – 2, Іваничівський район – 1, Камінь – Каширський район - 1.Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Загалом станом на 28 серпня в області зареєстрували 5320 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 3817 осіб. 116 випадків хвороби завершилось летально.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 1422 (в т.ч. 28 летальних)• Луцький район – 586 (в т.ч. 8 летальних)• м. Нововолинськ – 289 (т.ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 95• Володимир-Волинський район – 362 (т.ч. 6 летальних)• Горохівський район – 249 (в тому числі 3 летальних)• Камінь-Каширський район – 268 (в т.ч. 9 летальних)• Ківерцівський район – 524 ( в т.ч. 14 летальних)• Ковельський район – 454 (в тому числі 11 летальних)• Локачинський район – 53• Любомльський район – 70• Любешівський район – 182 (в тому числі 5 летальних)• Маневицький район – 279 ( в тому числі 8 летальних)• Ратнівський район – 203 (в т.ч. 8 летальних)• Рожищенський район – 71 (в тому числі 2 летальних)• Старовижівський район – 99 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 73 ( в тому числі 1 летальний)• Шацький район – 41 (в тому числі 1 летальний)За попередню добу надійшло 53 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 31 286 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 442 особи.