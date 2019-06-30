вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни завоювали 5 медалей на чемпіонаті України з легкої атлетики

Волиняни завоювали 5 медалей на чемпіонаті України з легкої атлетики
У Луцьку завершився чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків 2003 року народження та молодше, який тривав 26-27 серпня.

Збірна команда Волині показала на чемпіонаті хороший результат, – повідомляє Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

Змагання відбувалися серед команд 25 регіонів України, на яких наші спортсмени здобули 5 медалей.

Золото здобула Валерія Шоломіцька у спортивній ходьбі на дистанції 3000 м, з результатом 13:35.13.

Виборола першість у бігові на 1500 м Юлія Петрик, з результатом 4:35.29.

Максим Зейналян здобув срібло у десятиборстві в підсумках 10 видів.

Бронзові місця посіли Максим Троцюк в метанні списа 700 гр та Євгеній Літвін у метанні молота 5 кг.

В загальнокомандному заліку збірна Волинської області посіла 5 місце.

Волиняни завоювали 5 медалей на чемпіонаті України з легкої атлетики
Волиняни завоювали 5 медалей на чемпіонаті України з легкої атлетики
Волиняни завоювали 5 медалей на чемпіонаті України з легкої атлетики


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, змагання, легка атлетика, чемпіонат України
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Іловайська трагедія: бійці роти «Світязь» пригадали страшні події шестилітньої давності
Сьогодні, 19:15
Де на Волині не буде світла 29 серпня
Сьогодні, 18:45
Волиняни завоювали 5 медалей на чемпіонаті України з легкої атлетики
Сьогодні, 18:10
Волинянин помилився і під'єднав до системи газопостачання воду
Сьогодні, 17:40
Назвали заклади на Волині, де тривають спалахи коронавірусу
Сьогодні, 17:30
Схожі новини
Гімнастки з Волині змагалися за звання кращих на чемпіонаті України у Києві Гімнастки з Волині змагалися за звання кращих на чемпіонаті України у Києві
16 серпень, 12:52
Волинянин-стрибун виборов «бронзу» на чемпіонаті України Волинянин-стрибун виборов «бронзу» на чемпіонаті України
30 червень, 2019, 16:11
Юні волинянки – серед переможців чемпіонату України з легкої атлетики Юні волинянки – серед переможців чемпіонату України з легкої атлетики
29 січень, 18:30
Двоє волинян завоювали золоті медалі Чемпіонату України Двоє волинян завоювали золоті медалі Чемпіонату України
22 серпень, 2019, 07:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Іловайська трагедія: бійці роти «Світязь» пригадали страшні події шестилітньої давності
Сьогодні, 19:15
 0
Де на Волині не буде світла 29 серпня
Сьогодні, 18:45
 0
Волиняни завоювали 5 медалей на чемпіонаті України з легкої атлетики
Сьогодні, 18:10
 0
Волинянин помилився і під'єднав до системи газопостачання воду
Сьогодні, 17:40
 0
Назвали заклади на Волині, де тривають спалахи коронавірусу
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8