Волиняни завоювали 5 медалей на чемпіонаті України з легкої атлетики
Сьогодні, 18:10
У Луцьку завершився чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків 2003 року народження та молодше, який тривав 26-27 серпня.
Збірна команда Волині показала на чемпіонаті хороший результат, – повідомляє Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Змагання відбувалися серед команд 25 регіонів України, на яких наші спортсмени здобули 5 медалей.
Золото здобула Валерія Шоломіцька у спортивній ходьбі на дистанції 3000 м, з результатом 13:35.13.
Виборола першість у бігові на 1500 м Юлія Петрик, з результатом 4:35.29.
Максим Зейналян здобув срібло у десятиборстві в підсумках 10 видів.
Бронзові місця посіли Максим Троцюк в метанні списа 700 гр та Євгеній Літвін у метанні молота 5 кг.
В загальнокомандному заліку збірна Волинської області посіла 5 місце.
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Збірна команда Волині показала на чемпіонаті хороший результат, – повідомляє Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Змагання відбувалися серед команд 25 регіонів України, на яких наші спортсмени здобули 5 медалей.
Золото здобула Валерія Шоломіцька у спортивній ходьбі на дистанції 3000 м, з результатом 13:35.13.
Виборола першість у бігові на 1500 м Юлія Петрик, з результатом 4:35.29.
Максим Зейналян здобув срібло у десятиборстві в підсумках 10 видів.
Бронзові місця посіли Максим Троцюк в метанні списа 700 гр та Євгеній Літвін у метанні молота 5 кг.
В загальнокомандному заліку збірна Волинської області посіла 5 місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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