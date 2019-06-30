Волиняни завоювали 5 медалей на чемпіонаті України з легкої атлетики

У Луцьку завершився чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків 2003 року народження та молодше, який тривав 26-27 серпня.Збірна команда Волині показала на чемпіонаті хороший результат, – повідомляє Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.Змагання відбувалися серед команд 25 регіонів України, на яких наші спортсмени здобули 5 медалей.Золото здобулау спортивній ходьбі на дистанції 3000 м, з результатом 13:35.13.Виборола першість у бігові на 1500 м, з результатом 4:35.29.здобув срібло у десятиборстві в підсумках 10 видів.Бронзові місця посілив метанні списа 700 гр тау метанні молота 5 кг.В загальнокомандному заліку збірна Волинської області посіла 5 місце.