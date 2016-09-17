Скоїли напад на луцьких муніципалів: на місце викликали поліцію. ВІДЕО





Про це повідомили на сторінці департаменту у фейсбуці.



Муніципали запевняють, що напад скоїв Роман С. 1998 року народження.



З відео видно, що подія сталася поблизу входу до приміщення департаменту на вулиці Богдана Хмельницького.



На місце викликали поліцію.



Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Приблизно в 11 годині 28 серпня скоїли напад на працівників департаменту муніципальної варти Луцької міської ради під час виконання службових повноважень.Про це повідомили на сторінці департаменту у фейсбуці.Муніципали запевняють, що напад скоїв Роман С. 1998 року народження.З відео видно, що подія сталася поблизу входу до приміщення департаменту на вулиці Богдана Хмельницького.На місце викликали поліцію.Деталі - згодом.

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