Скоїли напад на луцьких муніципалів: на місце викликали поліцію. ВІДЕО
Сьогодні, 11:06
Приблизно в 11 годині 28 серпня скоїли напад на працівників департаменту муніципальної варти Луцької міської ради під час виконання службових повноважень.
Про це повідомили на сторінці департаменту у фейсбуці.
Муніципали запевняють, що напад скоїв Роман С. 1998 року народження.
З відео видно, що подія сталася поблизу входу до приміщення департаменту на вулиці Богдана Хмельницького.
На місце викликали поліцію.
Деталі - згодом.
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Про це повідомили на сторінці департаменту у фейсбуці.
Муніципали запевняють, що напад скоїв Роман С. 1998 року народження.
З відео видно, що подія сталася поблизу входу до приміщення департаменту на вулиці Богдана Хмельницького.
На місце викликали поліцію.
Деталі - згодом.
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Коментарі 1
Молодець! ОЗГ Сиротки треба гнати з міста, в них земля під ногами горіти має!
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