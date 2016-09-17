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Скоїли напад на луцьких муніципалів: на місце викликали поліцію. ВІДЕО

Скоїли напад на луцьких муніципалів: на місце викликали поліцію. ВІДЕО
Приблизно в 11 годині 28 серпня скоїли напад на працівників департаменту муніципальної варти Луцької міської ради під час виконання службових повноважень.

Про це повідомили на сторінці департаменту у фейсбуці.

Муніципали запевняють, що напад скоїв Роман С. 1998 року народження.

З відео видно, що подія сталася поблизу входу до приміщення департаменту на вулиці Богдана Хмельницького.

На місце викликали поліцію.

Деталі - згодом.


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Теги: муніципали, напад, поліція, Луцьк
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Коментарі 1
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Молодець! ОЗГ Сиротки треба гнати з міста, в них земля під ногами горіти має!
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