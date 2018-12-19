Працівники ДКП «Луцьктепло», яким 4 місяці не виплачують зарплату, вийшли на акцію протесту. ФОТО





Акція протесту розпочалася о 10:00. З плакатами та стягами підприємства працівники прийшли до Луцькради, – пише



Зі слів учасниці протесту Надії Гинюк, востаннє зарплату вона отримувала 4 місяці тому.



За попередньою інформацією учасники акції протесту збиралися перекривати дорогу у центрі міста.



До працівників вийшов директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський. З його слів Луцькрада виділить 2,7 мільйона гривень на погашення заробітної плати тепловикам. Станом на 28 серпня підприємству бракує 10 мільйонів гривень.







За правопорядком на акції протесту стежать працівники поліції. Зі слів заступника начальника управління превентивної діяльності Нацполіції Волині Віталія Тортини, на акцію протесту прийшло близько сотні працівників підприємства.



Рішення про часткове погашення заборгованості по зарплаті тепловикам, мають прийняти на сесії, 28 серпня. В Луцькраді пообіцяли виплатити зарплату за травень та червень. Коли працівники отримають зароблене за липень наразі невідомо.







Зі слів директора підприємства нині лучани боргують за тепло та гарячу воду 92 мільйони гривень. Бор ДКП «Луцьктепло» перед НАК «Нафтогаз» - 195 мільйонів гривень.



Станом на 11:00 акція протесту завершилася.







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