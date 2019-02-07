На Волині сталася різанина під час пиятики: постраждалий помер в лікарні





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Факт підтвердили і у секторі комунікації поліції Волині.



Відомо, що померлому було 42 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську чоловік під час розпивання алкоголю спричинив ножове поранення товаришеві по чарці. Трагедія сталася учора, 27 серпня.Про цестало відомо з власних джерел.Факт підтвердили і у секторі комунікації поліції Волині.Відомо, що померлому було 42 роки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію