На Волині сталася різанина під час пиятики: постраждалий помер в лікарні
Сьогодні, 11:42
У Нововолинську чоловік під час розпивання алкоголю спричинив ножове поранення товаришеві по чарці. Трагедія сталася учора, 27 серпня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Факт підтвердили і у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що померлому було 42 роки.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Факт підтвердили і у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що померлому було 42 роки.
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