вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині сталася різанина під час пиятики: постраждалий помер в лікарні

На Волині сталася різанина під час пиятики: постраждалий помер в лікарні
У Нововолинську чоловік під час розпивання алкоголю спричинив ножове поранення товаришеві по чарці. Трагедія сталася учора, 27 серпня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Факт підтвердили і у секторі комунікації поліції Волині.

Відомо, що померлому було 42 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, смерть, різанина, поранення, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині сталася різанина під час пиятики: постраждалий помер в лікарні
Сьогодні, 11:42
У Луцьку візьмуться за аварійний міст на Шевченка: тут буде три смуги руху
Сьогодні, 11:34
Працівники ДКП «Луцьктепло», яким 4 місяці не виплачують зарплату, вийшли на акцію протесту. ФОТО
Сьогодні, 11:25
Скоїли напад на луцьких муніципалів: на місце викликали поліцію. ВІДЕО
Сьогодні, 11:06
На Волині через замикання електромережі сталося дві пожежі
Сьогодні, 10:33
Схожі новини
«Важко дихати»: на Волині посеред вулиці раптово помер чоловік. ФОТО «Важко дихати»: на Волині посеред вулиці раптово помер чоловік. ФОТО
31 березень, 23:34
На Волині чоловік повісився перед квартирою своєї дівчини На Волині чоловік повісився перед квартирою своєї дівчини
07 лютий, 2019, 09:47
У поліції прокоментували аварію на Волині, у якій загинув велосипедист У поліції прокоментували аварію на Волині, у якій загинув велосипедист
02 січень, 2019, 14:16
З'явились фото жахливої аварії на Волині, у якій велосипедисту відірвало голову З'явились фото жахливої аварії на Волині, у якій велосипедисту відірвало голову
02 січень, 2019, 11:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині сталася різанина під час пиятики: постраждалий помер в лікарні
Сьогодні, 11:42
 0
У Луцьку візьмуться за аварійний міст на Шевченка: тут буде три смуги руху
Сьогодні, 11:34
 0
Працівники ДКП «Луцьктепло», яким 4 місяці не виплачують зарплату, вийшли на акцію протесту. ФОТО
Сьогодні, 11:25
 0
Скоїли напад на луцьких муніципалів: на місце викликали поліцію. ВІДЕО
Сьогодні, 11:06
 0
Де на Волині купити якісні продукти за вигідними цінами *
Сьогодні, 10:46
 0
Медіа
відео
1/8