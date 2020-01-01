У Луцькому районі відкрили поліцейську станцію. ФОТО





Відучора у Городищенській ОТГ Луцького району запрацювала поліцейська станція. Це 25-та і поки остання поліцейська станція на Волині, що запрацювала в ОТГ, які взяли участь у проєкті «Поліцейський офіцер громади»,



У відкритті станції взяли участь працівники управління превентивної діяльності ГУНП у Волинській області, представники місцевої влади та громадськості.



Поліцейським офіцером у Городищенській громаді працює Андрій Галас. Станція обслуговуватиме 3 тисячі 500 осіб, які проживають у 10 населених пунктах. Правоохоронцю у громаді створили комфортні умови для виконання функціональних обов’язків, пов’язаних із забезпеченням публічної безпеки й порядку.



До слова, проект «Поліцейський офіцер громади» функціонує на теранах України з 2019 року. Це новий формат дільничного офіцера поліції, який живе та працює на території своєї громади, знає всі проблемні питання громадян й допомагає у їх вирішенні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області нині функціонує 25 поліцейських станцій. Вони обслуговують майже 200 тисяч громадян.Відучора у Городищенській ОТГ Луцького району запрацювала поліцейська станція. Це 25-та і поки остання поліцейська станція на Волині, що запрацювала в ОТГ, які взяли участь у проєкті «Поліцейський офіцер громади», повідомляє сектор комунікації поліції Волині.У відкритті станції взяли участь працівники управління превентивної діяльності ГУНП у Волинській області, представники місцевої влади та громадськості.Поліцейським офіцером у Городищенській громаді працює. Станція обслуговуватиме 3 тисячі 500 осіб, які проживають у 10 населених пунктах. Правоохоронцю у громаді створили комфортні умови для виконання функціональних обов’язків, пов’язаних із забезпеченням публічної безпеки й порядку.До слова, проект «Поліцейський офіцер громади» функціонує на теранах України з 2019 року. Це новий формат дільничного офіцера поліції, який живе та працює на території своєї громади, знає всі проблемні питання громадян й допомагає у їх вирішенні.

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