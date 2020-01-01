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Де на Волині не буде світла 29 серпня

Де на Волині не буде світла 29 серпня
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 29 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.

Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго».

Ківерцівський район

З 9:00-17:00. Ківерцівське МСТ – магазин, ФОП Верхогляд М.П. – магазин, м. Ківерці вул. Залізниця, буд. 2, 4, 6, вул. Куліша, вул. Захисників України, вул. Глінки.

Любомльський та Шацький райони

З 9:00-17:00. Школа с. Гупали Б-ка с. Гупали Клуб с. Гупали ФОП Бродоса А.В. М/П с. Гупали Водонапірна башня с. Хомичі, Гупали с. Вишнівка, Рибне госодарсто Ладанка, с. Піща.

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Теги: Світло, Волинь, відключення
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