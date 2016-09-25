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У Луцьку на водія за 3 дні склали 4 протоколи за п'яне кермування. ФОТО

У Луцьку на водія за 3 дні склали 4 протоколи за п'яне кермування. ФОТО
Вночі 26 серпня на вулиці Рівненській за порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль ІЖ 412 під керуванням 48-річного водія. Під час спілкування інспектори виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння.

Проходження огляду на стан сп’яніння на місці пригоди на приладі Dräger показав результат у 2.00 проміле, що в 10 разів перевищує норму, пише патрульна поліція у Волинській області.

Наступного дня, 27 серпня, інший екіпаж поліцейських, який патрулював проспект Перемоги, помітив, що автомобіль ІЖ 412 перетнув суцільну лінію горизонтальної дорожньої розмітки. Після зупинки транспортного засобу, інспектори помітили у цього ж водія ознаки алкогольного сп’яніння. У присутності двох свідків він пройшов освідування на стан алкогольного сп’яніння на місці події. Результат – 2.00 проміле.

А в ніч на 28 серпня водія цього ж транспортного засобу, який порушував правила дорожнього руху, екіпажі зупинили двічі – на вулиці Ківерцівській та Заньковецької. В обох випадках він пройшов огляд на стан сп’яніння на місці події. Перший результат – 2.18 проміле, другий – 2.00 проміле.

На водія в усіх випадках слали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння) та інші адміністративні матері відповідно до скоєних правопорушень.

У Луцьку на водія за 3 дні склали 4 протоколи за п'яне кермування. ФОТО
У Луцьку на водія за 3 дні склали 4 протоколи за п'яне кермування. ФОТО
У Луцьку на водія за 3 дні склали 4 протоколи за п'яне кермування. ФОТО
У Луцьку на водія за 3 дні склали 4 протоколи за п'яне кермування. ФОТО
У Луцьку на водія за 3 дні склали 4 протоколи за п'яне кермування. ФОТО




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Теги: Луцьк, правопорушення, п'яний, водій
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