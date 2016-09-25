У Луцьку на водія за 3 дні склали 4 протоколи за п'яне кермування. ФОТО





Проходження огляду на стан сп’яніння на місці пригоди на приладі Dräger показав результат у 2.00 проміле, що в 10 разів перевищує норму,



Наступного дня, 27 серпня, інший екіпаж поліцейських, який патрулював проспект Перемоги, помітив, що автомобіль ІЖ 412 перетнув суцільну лінію горизонтальної дорожньої розмітки. Після зупинки транспортного засобу, інспектори помітили у цього ж водія ознаки алкогольного сп’яніння. У присутності двох свідків він пройшов освідування на стан алкогольного сп’яніння на місці події. Результат – 2.00 проміле.



А в ніч на 28 серпня водія цього ж транспортного засобу, який порушував правила дорожнього руху, екіпажі зупинили двічі – на вулиці Ківерцівській та Заньковецької. В обох випадках він пройшов огляд на стан сп’яніння на місці події. Перший результат – 2.18 проміле, другий – 2.00 проміле.



На водія в усіх випадках слали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння) та інші адміністративні матері відповідно до скоєних правопорушень.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі 26 серпня на вулиці Рівненській за порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль ІЖ 412 під керуванням 48-річного водія. Під час спілкування інспектори виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння.Проходження огляду на стан сп’яніння на місці пригоди на приладі Dräger показав результат у 2.00 проміле, що в 10 разів перевищує норму, пише патрульна поліція у Волинській області.Наступного дня, 27 серпня, інший екіпаж поліцейських, який патрулював проспект Перемоги, помітив, що автомобіль ІЖ 412 перетнув суцільну лінію горизонтальної дорожньої розмітки. Після зупинки транспортного засобу, інспектори помітили у цього ж водія ознаки алкогольного сп’яніння. У присутності двох свідків він пройшов освідування на стан алкогольного сп’яніння на місці події. Результат – 2.00 проміле.А в ніч на 28 серпня водія цього ж транспортного засобу, який порушував правила дорожнього руху, екіпажі зупинили двічі – на вулиці Ківерцівській та Заньковецької. В обох випадках він пройшов огляд на стан сп’яніння на місці події. Перший результат – 2.18 проміле, другий – 2.00 проміле.На водія в усіх випадках слали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння) та інші адміністративні матері відповідно до скоєних правопорушень.

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