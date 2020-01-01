Як доглядати за бруківкою: прості та ефективні поради від «Le Bruk». ФОТО*





Тому, як пояснюють виробники бруківки Le Bruk, термін її служби залежить не лише від якості продукції, а й від вкладання та експлуатації,



І якщо виробник надає гарантійний термін служби бруківці 10 років, то за правильного догляду реальний строк її служби, як правило, набагато довший.



Загалом надміру специфічного догляду бруківка не потребує. Час від часу її треба вимітати і не допускати, щоб між плитками проростав бур’ян, адже це деформує покриття.



Бруківка – морозостійкий матеріал, який витримує низькі температури. Її сміливо можна мити. Якщо ж вона укладена на ділянці, де дуже часто на неї потрапляє вода (наприклад, на автомийці), її можна покрити спеціальною водовідштовхувальною речовиною.



Способи догляду за бруківкою



Способи догляду за тротуарною плиткою можна розділити на три групи:

- Механічна чистка.

- Хімічна чистка.

- Волога або суха чистка.



Механічна чистка передбачає застосування різних інструментів (шпателів, скребків, лопаток, шліфувальних апаратів і т.д.). Такий спосіб догляду за тротуарною плиткою, як правило, корисний в зимову пору року, коли потрібно прибрати сніг або позбутися сміття. Механічна чистка – нескладний варіант обслуговування покриття, однак і тут необхідні спеціальні навички. Якщо перестаратися, то можна зіпсувати поверхню матеріалу.



Суха або волога чистка є основним способом догляду за тротуарною плиткою. Вона застосовується в разі, коли бруківка покрита сміттям, пилом або брудом. Суха і волога чистки припускають використання спеціальних полімерних щіток і проведення регулярної мийки матеріалу. При догляді за тротуарною плиткою не варто застосовувати апарати з дуже сильною подачею води, так як це може привести до тріщин на поверхні бруківки, а значить, і до її деформації.



Більш того, якщо ви хочете, щоб вся мощена територія залишалася рівною, то слід періодично посипати піском плиткові з’єднання.



Догляд за бруківкою у дворі влітку



У літню пору року проводити догляд за тротуарною плиткою дуже легко: необхідно лише прибрати сміття і привести в порядок поверхню бруківки за допомогою мийки. Якщо покриття розташовується біля басейну, то рекомендується обробити його водовідштовхувальним засобом. Це значно зменшить ризик того, що бруківка буде вбирати зайву вологу, а значить, позитивно вплине на термін служби матеріалу.



Правильний догляд за бруківкою в зимовий час



Взимку догляд за тротуарною плиткою – це дуже довгий і трудомісткий процес, адже боротися доводиться з кіркою льоду і снігом. Суворо забороняється застосовувати в цей час року металеві лопати та інші гострі і жорсткі предмети, так як висока ймовірність згубно вплинути на поверхню бруківки, яка при низьких температурах особливо вразлива. При догляді за тротуарною плиткою використовуйте пластмасові або дерев’яні інструменти. Вони не нашкодять покриттю і добре видалять сніг з його поверхні.



Звертають увагу, не варто обробляти бруківку сіллю, так як її кристали можуть нашкодити виробу (подряпати, проникнути в його структуру з потоками води і т.д.).



Якщо у швах починає рости трава



Для того, щоб крізь шви бруківки не проростала трава, достатньо у теплу пору року двічі на місяць чистити її спеціальним віником. Такі продаються у будь-якому будівельному магазині.



Слід розуміти, що трава проростає тоді, якщо на шви разом з вітром потрапило насіння. Зілля не пробивається з-під землі через основу.



Якщо кольори тьмяніють



Для звичайної сірої бруківки такого догляду буде достатньо. А от кольорову за бажанням можна ще й час від часу мити. Це допоможе залишити її яскравою.



Бруківці Le Bruk надає кольору якісна матова фарба німецької компанії Bayferrox, яка не вигорає на сонці.



Якщо ж плитка потьмяніла, це означає, що вона просто припала землею і пилом, які легко змити.



Якщо з’являються білі плями



Також на бруківці інколи з’являються білі плями. Це вапняні висоли, які піднімаються на поверхню плит під дією води.



Чого не можна робити з бруківкою



В ожеледицю бруківку можна посипати лише піском. В жодному разі – сіллю чи іншими хімічними речовинами. Вони руйнують плити.



Також не можна допускати, аби на бруківку потрапили крихти цементу. Від нього залишаються плями, які неможливо змити. Тому, якщо у будинку чи біля нього ремонт, бруківку варто накривати плівкою.



Отож, якщо ви правильно доглядаєте за бруківкою LeBruk, вона вам прослужить не один десяток літ!

Наліт можна змити водою або почекати, поки він зникне самостійно.



Детальніше про усі види бруківки читайте на сайті компанії — www.lebruk.com



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бруківка, навіть найідеальніша, псується не тільки під впливом атмосферних чинників, наприклад, зміна погоди і температури, а й через її інтенсивне використання чи шкідливу дію мікроорганізмів.Тому, як пояснюють виробники бруківки Le Bruk, термін її служби залежить не лише від якості продукції, а й від вкладання та експлуатації, пише "T1".І якщо виробник надає гарантійний термін служби бруківці 10 років, то за правильного догляду реальний строк її служби, як правило, набагато довший.Загалом надміру специфічного догляду бруківка не потребує. Час від часу її треба вимітати і не допускати, щоб між плитками проростав бур’ян, адже це деформує покриття.Бруківка – морозостійкий матеріал, який витримує низькі температури. Її сміливо можна мити. Якщо ж вона укладена на ділянці, де дуже часто на неї потрапляє вода (наприклад, на автомийці), її можна покрити спеціальною водовідштовхувальною речовиною.Способи догляду за тротуарною плиткою можна розділити на три групи:- Механічна чистка.- Хімічна чистка.- Волога або суха чистка.Механічна чистка передбачає застосування різних інструментів (шпателів, скребків, лопаток, шліфувальних апаратів і т.д.). Такий спосіб догляду за тротуарною плиткою, як правило, корисний в зимову пору року, коли потрібно прибрати сніг або позбутися сміття. Механічна чистка – нескладний варіант обслуговування покриття, однак і тут необхідні спеціальні навички. Якщо перестаратися, то можна зіпсувати поверхню матеріалу.Суха або волога чистка є основним способом догляду за тротуарною плиткою. Вона застосовується в разі, коли бруківка покрита сміттям, пилом або брудом. Суха і волога чистки припускають використання спеціальних полімерних щіток і проведення регулярної мийки матеріалу. При догляді за тротуарною плиткою не варто застосовувати апарати з дуже сильною подачею води, так як це може привести до тріщин на поверхні бруківки, а значить, і до її деформації.Більш того, якщо ви хочете, щоб вся мощена територія залишалася рівною, то слід періодично посипати піском плиткові з’єднання.У літню пору року проводити догляд за тротуарною плиткою дуже легко: необхідно лише прибрати сміття і привести в порядок поверхню бруківки за допомогою мийки. Якщо покриття розташовується біля басейну, то рекомендується обробити його водовідштовхувальним засобом. Це значно зменшить ризик того, що бруківка буде вбирати зайву вологу, а значить, позитивно вплине на термін служби матеріалу.Взимку догляд за тротуарною плиткою – це дуже довгий і трудомісткий процес, адже боротися доводиться з кіркою льоду і снігом. Суворо забороняється застосовувати в цей час року металеві лопати та інші гострі і жорсткі предмети, так як висока ймовірність згубно вплинути на поверхню бруківки, яка при низьких температурах особливо вразлива. При догляді за тротуарною плиткою використовуйте пластмасові або дерев’яні інструменти. Вони не нашкодять покриттю і добре видалять сніг з його поверхні.Звертають увагу, не варто обробляти бруківку сіллю, так як її кристали можуть нашкодити виробу (подряпати, проникнути в його структуру з потоками води і т.д.).Для того, щоб крізь шви бруківки не проростала трава, достатньо у теплу пору року двічі на місяць чистити її спеціальним віником. Такі продаються у будь-якому будівельному магазині.Слід розуміти, що трава проростає тоді, якщо на шви разом з вітром потрапило насіння. Зілля не пробивається з-під землі через основу.Для звичайної сірої бруківки такого догляду буде достатньо. А от кольорову за бажанням можна ще й час від часу мити. Це допоможе залишити її яскравою.Бруківці Le Bruk надає кольору якісна матова фарба німецької компанії Bayferrox, яка не вигорає на сонці.Якщо ж плитка потьмяніла, це означає, що вона просто припала землею і пилом, які легко змити.Також на бруківці інколи з’являються білі плями. Це вапняні висоли, які піднімаються на поверхню плит під дією води.В ожеледицю бруківку можна посипати лише піском. В жодному разі – сіллю чи іншими хімічними речовинами. Вони руйнують плити.Також не можна допускати, аби на бруківку потрапили крихти цементу. Від нього залишаються плями, які неможливо змити. Тому, якщо у будинку чи біля нього ремонт, бруківку варто накривати плівкою.Отож, якщо ви правильно доглядаєте за бруківкою LeBruk, вона вам прослужить не один десяток літ!Наліт можна змити водою або почекати, поки він зникне самостійно.

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