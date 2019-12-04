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У Нововолинську чоловік зарізав товариша по чарці: деталі вбивства

У Нововолинську чоловік зарізав товариша по чарці: деталі вбивства
Учора ввечері до лікарні із ножовим пораненням доставили 42-річного жителя Іваничівського району без свідомості. В лікарні чоловік помер.

Співробітники поліції оперативно встановили, що під час сварки 48-річний житель Нововолинська вдарив загиблого ножем, пише сектор комунікації поліції Волині.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України. Речові докази вилучили. До слова, громадянин раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Нині вирішують питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

У Нововолинську чоловік зарізав товариша по чарці: деталі вбивства


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Теги: Нововолинськ, вбивство, різанина
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