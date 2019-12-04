У Нововолинську чоловік зарізав товариша по чарці: деталі вбивства
Сьогодні, 13:01
Учора ввечері до лікарні із ножовим пораненням доставили 42-річного жителя Іваничівського району без свідомості. В лікарні чоловік помер.
Співробітники поліції оперативно встановили, що під час сварки 48-річний житель Нововолинська вдарив загиблого ножем, пише сектор комунікації поліції Волині.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України. Речові докази вилучили. До слова, громадянин раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.
Нині вирішують питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.
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Співробітники поліції оперативно встановили, що під час сварки 48-річний житель Нововолинська вдарив загиблого ножем, пише сектор комунікації поліції Волині.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України. Речові докази вилучили. До слова, громадянин раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.
Нині вирішують питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.
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