У Нововолинську чоловік зарізав товариша по чарці: деталі вбивства

із ножовим пораненням доставили 42-річного жителя Іваничівського району без свідомості. В лікарні чоловік помер.



Співробітники поліції оперативно встановили, що під час сварки 48-річний житель Нововолинська вдарив загиблого ножем,



Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України. Речові докази вилучили. До слова, громадянин раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.



Нині вирішують питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора ввечері до лікарніВ лікарні чоловік помер.Співробітники поліції оперативно встановили, що під час сварки 48-річний житель Нововолинська вдарив загиблого ножем, пише сектор комунікації поліції Волині.Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України. Речові докази вилучили. До слова, громадянин раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.Нині вирішують питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

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