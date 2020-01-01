На Волині – 426 людей у лікарнях через коронавірус або підозру на цю недугу
Сьогодні, 13:09
На Волині ситуація щодо завантаженості ліжок хворими на коронавірус або людьми з підозрою залишається напруженою.
Про це йшлося сьогодні, 28 серпня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Виконувач обов’язків начальника управління охорони здоров’я Людмила Тимощук повідомила, що на стаціонарному лікуванні у медзакладах Волині перебувають 426 людей, з них 294 пацієнти – з підозрою, 131 – з підтвердженим коронавірусом.
Загалом показник завантаженості ліжок в області, за інформацією посадовиці, станом на 28 серпня становить 51,2%. 19,1% - показник завантаженості за підтвердженими випадками.
Нагадаємо, 18 серпня повідомляли про показник завантаженості понад 70%. Зниження ж показника вдалося досягти за рахунок збільшення кількості ліжок, передбачених у лікарнях області для потреб боротьби з коронавірусом.
Зокрема, за останні 10 днів МОЗ дало дозвіл на збільшення переліку лікарень першої хвилі. Зокрема, з 20 серпня дотепер до цього списку додалися лікарні у Камінь-Каширському, Ратнівському, Луцькому, Маневицькому та Горохівському районах.
Кількість ліжок у закладах першої хвилі в області вдалося збільшити до 820.
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Про це йшлося сьогодні, 28 серпня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Виконувач обов’язків начальника управління охорони здоров’я Людмила Тимощук повідомила, що на стаціонарному лікуванні у медзакладах Волині перебувають 426 людей, з них 294 пацієнти – з підозрою, 131 – з підтвердженим коронавірусом.
Загалом показник завантаженості ліжок в області, за інформацією посадовиці, станом на 28 серпня становить 51,2%. 19,1% - показник завантаженості за підтвердженими випадками.
Нагадаємо, 18 серпня повідомляли про показник завантаженості понад 70%. Зниження ж показника вдалося досягти за рахунок збільшення кількості ліжок, передбачених у лікарнях області для потреб боротьби з коронавірусом.
Зокрема, за останні 10 днів МОЗ дало дозвіл на збільшення переліку лікарень першої хвилі. Зокрема, з 20 серпня дотепер до цього списку додалися лікарні у Камінь-Каширському, Ратнівському, Луцькому, Маневицькому та Горохівському районах.
Кількість ліжок у закладах першої хвилі в області вдалося збільшити до 820.
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