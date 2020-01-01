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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині – 426 людей у лікарнях через коронавірус або підозру на цю недугу

На Волині – 426 людей у лікарнях через коронавірус або підозру на цю недугу
На Волині ситуація щодо завантаженості ліжок хворими на коронавірус або людьми з підозрою залишається напруженою.

Про це йшлося сьогодні, 28 серпня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Виконувач обов’язків начальника управління охорони здоров’я Людмила Тимощук повідомила, що на стаціонарному лікуванні у медзакладах Волині перебувають 426 людей, з них 294 пацієнти – з підозрою, 131 – з підтвердженим коронавірусом.

Загалом показник завантаженості ліжок в області, за інформацією посадовиці, станом на 28 серпня становить 51,2%. 19,1% - показник завантаженості за підтвердженими випадками.

Нагадаємо, 18 серпня повідомляли про показник завантаженості понад 70%. Зниження ж показника вдалося досягти за рахунок збільшення кількості ліжок, передбачених у лікарнях області для потреб боротьби з коронавірусом.

Зокрема, за останні 10 днів МОЗ дало дозвіл на збільшення переліку лікарень першої хвилі. Зокрема, з 20 серпня дотепер до цього списку додалися лікарні у Камінь-Каширському, Ратнівському, Луцькому, Маневицькому та Горохівському районах.

Кількість ліжок у закладах першої хвилі в області вдалося збільшити до 820.

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Теги: Волинь, лікарні першої хвилі, завантеженість, ситуація, коронавірус
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