На Волині депутат голосував за оформлення на себе ж землі

Локачинський районний суд притягнув депутата Привітненської сільської ради Локачинського району до відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних із корупцією.Про це повідомила пресслужба прокуратури Волині.Інформують, що обранець громади, всупереч законодавству, приймав рішення в умовах реального конфлікту інтересів і при цьому не повідомив сесію сільської ради чи Національне агентство з питань запобігання корупції про наявний конфлікт інтересів, проголосувавши за рішення про надання йому дозволу на розробку технічної документації на земельні паї.Окрім того, цей же депутат несвоєчасно без поважних причин подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік.Суд визнав його винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та порушенні вимог фінансового контролю (ч.1 ст. 172-6 КУпАП) і призначив покарання у виді штрафу в розмірі 3400 грн. зі сплатою судового збору понад 420 грн.