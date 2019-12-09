Прийде справжня спека: синоптик озвучила прогноз погоди на останні вихідні літа
Сьогодні, 15:19
В останні дні літа на території України буде тепла та сонячна погода.
Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
"29-30 серпня повсюди в Україні очікується суха погода, чисте небо з красивими білими купчастими хмарами", - написала Діденко.
Вже завтра варто очікувати підвищення температури повітря - протягом дня передбачається +25+30 градусів, на Чернігівщині та Сумщині +23+26 градусів.
А вже в неділю в Україну прийде справжня спека, +29+33 градуси.
У Києві субота та неділя будуть із сонцем. 29-го серпня у столиці потепліє до +27 градусів, а в неділю повернуться спекотні літні +30 градусів.
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Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
"29-30 серпня повсюди в Україні очікується суха погода, чисте небо з красивими білими купчастими хмарами", - написала Діденко.
Вже завтра варто очікувати підвищення температури повітря - протягом дня передбачається +25+30 градусів, на Чернігівщині та Сумщині +23+26 градусів.
А вже в неділю в Україну прийде справжня спека, +29+33 градуси.
У Києві субота та неділя будуть із сонцем. 29-го серпня у столиці потепліє до +27 градусів, а в неділю повернуться спекотні літні +30 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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