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Прийде справжня спека: синоптик озвучила прогноз погоди на останні вихідні літа

Прийде справжня спека: синоптик озвучила прогноз погоди на останні вихідні літа
В останні дні літа на території України буде тепла та сонячна погода.

Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

"29-30 серпня повсюди в Україні очікується суха погода, чисте небо з красивими білими купчастими хмарами", - написала Діденко.

Вже завтра варто очікувати підвищення температури повітря - протягом дня передбачається +25+30 градусів, на Чернігівщині та Сумщині +23+26 градусів.

А вже в неділю в Україну прийде справжня спека, +29+33 градуси.

У Києві субота та неділя будуть із сонцем. 29-го серпня у столиці потепліє до +27 градусів, а в неділю повернуться спекотні літні +30 градусів.



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Теги: погода, Україна, тепло
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