Прийде справжня спека: синоптик озвучила прогноз погоди на останні вихідні літа





Про це на Наталія Діденко.



"29-30 серпня повсюди в Україні очікується суха погода, чисте небо з красивими білими купчастими хмарами", - написала Діденко.



Вже завтра варто очікувати підвищення температури повітря - протягом дня передбачається +25+30 градусів, на Чернігівщині та Сумщині +23+26 градусів.



А вже в неділю в Україну прийде справжня спека, +29+33 градуси.



У Києві субота та неділя будуть із сонцем. 29-го серпня у столиці потепліє до +27 градусів, а в неділю повернуться спекотні літні +30 градусів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В останні дні літа на території України буде тепла та сонячна погода.Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптико."29-30 серпня повсюди в Україні очікується суха погода, чисте небо з красивими білими купчастими хмарами", - написала Діденко.Вже завтра варто очікувати підвищення температури повітря - протягом дня передбачається +25+30 градусів, на Чернігівщині та Сумщині +23+26 градусів.А вже в неділю в Україну прийде справжня спека, +29+33 градуси.У Києві субота та неділя будуть із сонцем. 29-го серпня у столиці потепліє до +27 градусів, а в неділю повернуться спекотні літні +30 градусів.

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